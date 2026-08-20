【本日まで】ほっともっと「のり弁」セール　最大90円引き！

持ち帰り弁当のほっともっとは「のり弁フェア」を、8月17日から8月20日までの4日間限定で開催中。本日最終日。

フェア対象商品は、定番の「のり弁当」をはじめ、3種のフライが楽しめる「特のりタル弁当」、人気のおかずを盛り込んだ「全部のせのりタル弁当」、のり弁当とナポリタンを組み合わせた「BIGのりタル弁当(ナポリタン)」の4商品です。

▲のり弁当

通常470円～480円→440円～450円（30円引き）



▲3種のフライ 特のりタル弁当

通常610円～620円→550円～560円（60円引き）



▲全部のせのりタル弁当

通常670円～680円→610円～620円（60円引き）



▲BIGのりタル弁当（ナポリタン）

通常760円～770円→670円～680円（90円引き）

なお、ほっともっとの「のり弁」は、食品のさまざまな審査・アワードでも高く評価 されています。



2025年度の「FOOD PROFESSIONAL AWARD」「ジャパン・フード・セレクション」、2026年度の「モンドセレクション」で高い評価を獲得。なかでも「FOOD PROFESSIONAL AWARD」では最高賞の「3つ星」を獲得しており、弁当商品での3つ星獲得は“日本初”だといいます。





※価格は地域により異なる

※税込み額

（※文中の価格はすべて税込）

♪モグモグ動画配信中♪

アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。

▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！