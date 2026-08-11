【福島・郡山】全国から50社が集結！ 東北最大級の祭典「ウイスキーコレクション郡山2026」で理想の一杯を探す

家ではいつもハイボール。バーやレストランに行っても、いつもの銘柄を頼む。でも本当は、飲み比べて決めたわけじゃなく、なんとなく耳にしたことのある、有名そうな銘柄を選んでいるだけで、自分がどんな香りを好きなのか、実はまだよく分かっていない──。

そんな人こそぜひ行ってほしいのが、郡山で開かれる「ウイスキーコレクション郡山2026」です。全国から50社以上が集まり、少しずつ試しながら、あなたの舌で「これ好きかも！」と思える一杯が探せるイベントです。

9月6日の日曜日。場所は郡山のホテルハマツ。

週末に少し足を伸ばして、高いボトルをいきなり買う前に、造り手の話を聞きながら味を確かめられる絶好の機会です。これは、家飲み派にもバー初心者にもありがたい！

東北エリア最大級のウイスキーの祭典

福島県郡山市のホテルハマツにて、2026年9月6日（日）に「ウイスキーコレクション郡山2026」が開催される本イベントは、東北エリア唯一・最大級となるウイスキーの祭典です。北は北海道から南は九州・沖縄まで、全国から50社を超える蒸溜所・メーカーが集結し、試飲やボトル販売、セミナーなどが行われます。ウィスキーコレクション前日には、出展者と交流できる立食形式の前夜祭も開催されます。

イベントで体験できる「3つの特別な時間」

一番の特徴は、聞きかじった知識じゃなくて、自分の鼻と舌での銘柄選び！

会場には、誰もが知る王道の銘柄から、今注目を集める各地のクラフト蒸溜所まで、個性豊かなウイスキーが一堂に会します。「フルーティーで華やかな香り」「スイーツと相性抜群の甘み」「クセになる力強いスモーキーさ」など、多彩な味わいを少しずつ試飲できるのが最大の魅力。知識がなくても、自分の感覚を頼りに直感的な「好き」を見つけることができます。

さらに、造り手である蒸溜所スタッフの話が直接聞けるのもこのイベントならでは。作り手さんの話は大抵の場合、ちょっと情熱があふれて熱い！ 原料へのこだわりや美味しい飲み方、おすすめのおつまみなどの裏話を聞けば、いつもの晩酌やバーでのひとときがより一層、奥行きが出て豊かになるはずです。

このイベント第2の特徴が、そうして出会ったお気に入りを、郡山ならではの「食」と合わせて楽しめるペアリング！

会場内には、地元・郡山の食材を使ったフードブースも出店します。ウイスキーは、食事と組み合わせることで表情が変わる銘柄もあります。芳醇なウイスキーと地域の美味しいグルメを同時に味わうことで、そんな思いがけない発見ができるのもこのイベントの魅力です。

会場では、ここでしか手に入らないプレミアムな限定ボトルも販売されます。

イベント限定でボトリングされた貴重なウイスキーで、旅の思い出や特別な日のギフトとして、特別な一本を持ち帰る楽しみも広がります。 贈り物にするなら、ただ珍しいというだけでなく、自分の鼻と舌で「その場で選んだ」という思い出話まで添えられますよ！

帰ってからの飲むハイボールが、ちょっと変わります。「いつもの」で済ませていた一杯が、味と香りで選び直した新しい「いつもの」になりますから。

イベントが気になる人は、早速前売り券を押さえましょう。当日は飲み比べたいタイプをひとつだけ決めておくといいかも。甘め、華やか、スモーキー。準備はそれくらいで十分です！

ウイスキーコレクション郡山2026

●開催日時：2026年9月6日（日）11:00～17:00

・前夜祭：2026年9月5日（土）18:30～20:30

●会場：ホテルハマツ 3階

●住所：〒963-8578 福島県郡山市虎丸町3番18号

●入場資格: 20歳以上

●入場料：前売り券 4,500円（税込）当日券5,500円（税込）２日間通し前売りチケット入場料10,000円（税込）