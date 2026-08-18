これがポテトチップス!? 「マルちゃん焼そば」「ワンタン」がカルビーとコラボ

カルビーは東洋水産と初めてコラボレーションした「ポテトチップス マルちゃん焼そば味」「ポテトチップス ワンタンしょうゆ味仕立て」を8月24日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売します。

「マルちゃん焼そば」「ワンタン」がポテチに！

2025年にともに発売50周年を迎えた「カルビー ポテトチップス」と「マルちゃん焼そば」がコラボレーション。「マルちゃん焼そば」の味わいを再現したポテトチップスが登場します。



さらに、おなじみの「ワンタン しょうゆ味」をイメージしたポテトチップスも同時発売します。

▲ポテトチップス マルちゃん焼そば味 想定価格190円前後



スパイスがきいた香ばしい「マルちゃん焼そば」の味をポテトチップスで再現。焼そばを炒めたときの複雑なスパイス感に、甘みのあるソースを重ね、食べ進めるほどクセになる味わいに仕上げているそう。

▲ポテトチップス ワンタンしょうゆ味仕立て 想定価格190円前後



コクのあるしょうゆの風味をベースに、ワンタンの肉のうま味やごま油の香りを重ねたポテトチップス。さらに胡椒で後味を引き締め、食べ続けたくなる「ワンタン しょうゆ味」の味わいを再現したといいます。

あのパッケージがポテチになった！

パッケージも、「マルちゃん焼そば」「ワンタン しょうゆ味」のカラーリングや世界観を踏襲。おなじみの商品がそのままポテチになったようなデザインは、店頭でも目を引きそうです。



見た目だけではなく、それぞれの味がポテトチップスでどう再現されているのかも気になるところ。コンビニ限定なので、発売されたら探してみたくなりますね！

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年8月24日