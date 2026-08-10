福井に半日こもれる温泉リゾート誕生！　北欧風の滞在型スパ「かいほつの湯」が、めちゃくちゃいいので聞いてほしい

「次の休み何にも予定がない──、そうだ！ 温泉に行こう！」

と、思い立ったら訪れてほしい、新たな温泉施設が福井市にオープンしました。

福井市で長く親しまれてきた「コミュニティリゾートリライム」が、約3カ月の改装を経て、2026年8月3日に「ONSEN&SAUNA RESORT かいほつの湯」として再出発しました。名前も空気も、がらりと変わっています。

館内は北欧テイストの落ち着いた雰囲気に一新。温泉に入って、サウナで汗をかいて、漫画を読んで、少しだけ仕事もしたりして。そしてまた休む。そんなふうに、予定を詰め込まない休日が似合う場所です。

福井の旧リライムが、半日こもれる温泉リゾートに変身！

福井県福井市の温泉複合型健康増進施設「コミュニティリゾートリライム」（福井市開発）は、約3カ月の改装期間を経て、2026年8月3日に「ONSEN\&SAUNA RESORT かいほつの湯」としてリブランドオープンしました。

運営は、福井県内外で温浴施設を展開する越のゆグループ。2026年5月から改装を進め、温泉、食事、休憩スペースをまとめて見直しました。“温泉とサウナを楽しむ滞在型リゾート”をコンセプトに、「今日はここでゆっくり過ごす」と決めて行く、温泉・食・くつろぎをより快適に楽しめる新しい温浴施設として生まれ変わっています。

館内は木の温もりを感じる、北欧をイメージしたやわらかな雰囲気に。お子様からシニア世代まで幅広い層がゆったりと過ごせる空間となっています。



大浴場では、地下1,300mから湧き出る天然温泉に加え、微細な泡が体を包み込む「ウルトラファインバブル高濃度炭酸泉」が導入され、より充実した入浴体験が可能です。2026年9月上旬には、旧プールエリアを改装した水着着用の男女共用サウナゾーン「サウナガーデン Moi」もオープン予定です。



2階レストランは「越前旬味 かいほつダイニング」としてリニューアルし、メニューを一新。地元・福井の旬の味覚を堪能できる食事処へと生まれ変わりました。また3階には「Cafe&Bar ゆるり」が新設され、お風呂上がりのくつろぎの時間を彩る空間として整えられています。



お風呂上がりには、漫画や雑誌が並ぶリラックススペースでのんびりとくつろいだり、コワーキングスペースで作業に集中したりと、多彩な過ごし方が可能です。大型キッズスペースや福井の味覚を楽しめる食事処も備わっており、一人でのリトリートはもちろん、家族で訪れてもそれぞれのペースで心地よい時間を共有できるでしょう。

福井の新しい休日の居場所

仕事帰りに90分だけ寄るのもいいし、休日にフリータイムで腰を据えるのもいい。もちろん、お泊りもできます。9月上旬には男女共用の「サウナガーデン Moi」もオープン予定です。昔のリライムを知っている人ほど、まずは一度、この変わり方を見に行ってほしい。きっと、これからちょくちょく出かけたくなる、休日の居場所を見つけられると思いますよ。

ONSEN&SAUNA RESORT かいほつの湯

●住所：〒910-0842 福井県福井市開発5丁目1207

※男女共用サウナエリア「サウナガーデン Moi」は2026年9月上旬オープン予定

●営業時間：24時間営業（宿泊利用可能）

※温泉・お食事・リラクゼーションなど、各サービスにより営業時間が異なります。

●料金システム（一般大人料金目安）

・時間制（90分）：平日 880円 ／ 土日祝 980円

・フリータイム：平日 1,480円 ／ 土日祝 1,680円

※深夜料金の加算による深夜滞在や、宿泊でのご利用にも対応しています。