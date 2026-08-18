エレクトロニック・アーツが展開する『Battlefield 6』では、8月18日から「トップガン」とのコラボイベントが開始される。イベントでは、航空母艦を舞台にした大規模な対戦モードや、二人乗り戦闘機による空中戦に特化したミッションが導入される。

プレイヤーはマイルズ・テラー演じるルースターなどの象徴的なキャラクターを操作でき、専用のコスメティックアイテムも入手可能だ。また、シリーズ屈指の人気を誇るウェーク島が最新グラフィックでリメイクされ、陸海空すべてを網羅した激しい戦場として復活する。

陸海空で激突！ 期間限定モード「キャリア・ストライク」

イベントでは、期間限定モード「キャリア・ストライク」が実装される。「トップガン」の世界観が反映されており、映画のキャラクターやボイス、そして戦闘機が登場するのが大きな特徴だ。

戦闘では、海軍、空軍、そして陸上部隊が真っ向から激突する統合戦闘が体験できる。プレイヤーの主な目的は、島の複数のエリアを確保し、敵の航空母艦を完全に破壊（強襲・撃破）すること。そしてこの島こそ、バトルフィールドシリーズで数多く登場したマップ「ウェーク島」となる。昔からバトルフィールドをプレイしている人にとっては、美しいグラフィックで生まれ変わったウィーク島は、興味深いのではないだろうか。

なお、先行体験にて先んじてプレイさせてもらったが、陸は戦車、海は船、空はヘリと戦闘機と、乗り物が大いに活躍するモードに感じる。歩兵はどちらかというと大暴れする乗り物のサポートや敵の乗り物の破壊をどううまくできるかが重要という印象だ。

また、エリアを確保していくと敵の空母に侵入できるようになり、敵に自チームの空母が破壊される前に爆弾を仕掛けて空母を破壊する必要がある。このモードを何回かプレイしたが、侵入されたチームは逆転することなく必ず負けていたので、ここからの逆転が可能かどうかというのはわからなかった。

先行プレイということもあって、参加者全員がルールに対して探り探りだったというのもあるかもしれないので、実装後に逆転の可能性が見いだせたら、より楽しめるだろうなと感じた。

イベントではこのほか、新ガントレットミッション「ファイター・スウィープ」も実装予定。こちらは戦闘機限定の空中戦モードで、プレイヤーは2人乗り戦闘機のコックピットに乗り込み、刷新された「Tsuru Reef」を舞台にドッグファイトを繰り広げることになる。戦闘機の操作の練習にもなりそうだなと感じたモードだ。

「トップガン」にちなんだ新たな戦闘機が登場

コラボキャラクターのスキンも

イベントでは、「トップガン」にインスパイアされた戦闘機が「F/A-81F Super Spectre」「F-74A Seacat」新たに実装される。

加えて、映画に登場するブラッドリー・“ルースター”・ブラッドショー中尉（演：マイルズ・テラー）、ロバート・“ボブ”・フロイド中尉（演：ルイス・プルマン）、ソロモン・“ウォーロック”・ベイツ提督（演：チャールズ・パーネル）の象徴的なキャラクターのフライトブーツを履き、なりきってプレイすることができる。

このほか、「トップガン」をテーマにした限定スキンも入手可能だ。

無料トライアルを実施

イベントは、8月18日から9月15日まで開催予定だ。なお、イベント開始と同時に、8月25日まで無料トライアルも実施される。本作をまだ未プレイで気になっているという人は、この機会に遊んでみてはいかがだろうか。