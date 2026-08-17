うんこミュージアム、個人情報漏れた可能性　不正アクセスで

うんこミュージアムは8月14日、ウェブサイトが不正アクセスを受け、一部期間に問い合わせフォームから送信された内容が、第三者に傍受・取得された可能性があることを公表した。

対象は2026年8月10日17時4分から8月11日11時24分の期間に、同施設のサイトの問い合わせフォームからメッセージを送信したユーザー。該当者は4名で、いずれも氏名、メールアドレス、電話番号、問合せ内容が流出した可能性がある。

同施設によると、攻撃者はサイトで使われていたソフトウェア（サードパーティー製）の脆弱性を利用して不正アクセスを実行。ファイルを不正に設置するなどして、サイトを改ざんしていたという。

うんこミュージアムは被害箇所と脆弱性の修正は8月11日時点で完了済みとした上で、引き続き、サードパーティー製ソフトウェアの常時最新化と脆弱性管理の徹底、管理者アカウントの認証強化などの再発防止策を推進する方針を示している。