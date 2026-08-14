890円の全部のせ！ ほっともっと「牛キャベ丼」に3種トッピングどーん

ほっともっとでは「牛キャベ丼」各種を8月21日より発売します。
トッピングが選べる「牛キャベ丼」登場
ほっともっとの「牛キャベ丼」は、牛肉、キャベツ、にんにくの芽を、にんにくの風味を効かせた特製醤油だれで香ばしく炒めた、食欲をそそるという一杯です。
別添えの辛子味噌を加えて、味変も楽しめます。ピリッとした辛味とコクが、にんにく醤油の濃厚な味わいにアクセントを加えるとのことです。
▲「牛キャベ丼(目玉焼き)」（690円）
また、好みに合わせて選べる豊富なトッピングも用意。定番の牛キャベ丼に加え、まろやかな旨味が広がる「目玉焼き」、食べ応え抜群の「メンチカツ」、サクサク食感が楽しめる「白身フライ」をそれぞれトッピングした商品を展開します。
▲「牛キャベ丼(メンチカツ)」（690円）
▲「牛キャベ丼(白身フライ)」（740円）
▲「牛キャベ丼(全部のせ)（890円）
さらに、目玉焼き、メンチカツ、白身フライをすべて盛り付けたボリューム満点の「全部のせ」も販売します。
「全部のせ」はかなり豪快！
にんにくを効かせた特製醤油だれで、牛肉とキャベツをガッツリ楽しめる「牛キャベ丼」。
そのままでも590円で楽しめますが、目玉焼きやメンチカツ、白身フライをプラスした商品も選べます。
なかでも気になるのは、3種類をすべて盛り付けた890円の「全部のせ」。牛肉に目玉焼き、メンチカツ、白身フライまで加わる、かなりボリュームのある一杯です。
お腹を空かせて豪快に楽しみたいですね。
・発売日：2026年8月21日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります