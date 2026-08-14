890円の全部のせ！ ほっともっと「牛キャベ丼」に3種トッピングどーん

ほっともっとでは「牛キャベ丼」各種を8月21日より発売します。

トッピングが選べる「牛キャベ丼」登場

ほっともっとの「牛キャベ丼」は、牛肉、キャベツ、にんにくの芽を、にんにくの風味を効かせた特製醤油だれで香ばしく炒めた、食欲をそそるという一杯です。

別添えの辛子味噌を加えて、味変も楽しめます。ピリッとした辛味とコクが、にんにく醤油の濃厚な味わいにアクセントを加えるとのことです。

▲「牛キャベ丼(目玉焼き)」（690円）



また、好みに合わせて選べる豊富なトッピングも用意。定番の牛キャベ丼に加え、まろやかな旨味が広がる「目玉焼き」、食べ応え抜群の「メンチカツ」、サクサク食感が楽しめる「白身フライ」をそれぞれトッピングした商品を展開します。

▲「牛キャベ丼(メンチカツ)」（690円）

▲「牛キャベ丼(白身フライ)」（740円）

▲「牛キャベ丼(全部のせ)（890円）

さらに、目玉焼き、メンチカツ、白身フライをすべて盛り付けたボリューム満点の「全部のせ」も販売します。

「全部のせ」はかなり豪快！

にんにくを効かせた特製醤油だれで、牛肉とキャベツをガッツリ楽しめる「牛キャベ丼」。



そのままでも590円で楽しめますが、目玉焼きやメンチカツ、白身フライをプラスした商品も選べます。



なかでも気になるのは、3種類をすべて盛り付けた890円の「全部のせ」。牛肉に目玉焼き、メンチカツ、白身フライまで加わる、かなりボリュームのある一杯です。



お腹を空かせて豪快に楽しみたいですね。



・発売日：2026年8月21日

（※文中の価格はすべて税込）