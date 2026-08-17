味の素、AIで編集した画像めぐり謝罪　ロゴやブランド表記がゆがんで表示

味の素パークは8月16日、公式Xで8月14日に投稿した「めんつゆ」のレシピ画像について、AI加工により不快感を与えたとして謝罪した。
同アカウントは8月14日、「ほんだし」を含むレシピ画像を投稿。複数のユーザーから「パッケージ表面の文字がおかしい」「パッケージデザインが歪んでいる」などと指摘され、いわゆる”炎上”状態となっていた。
事態を受けて味の素パークは8月16日、「画像について、ご不快な思いをおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪。原因について、AIで元画像の明るさや背景を変更した際、文字やラベルの崩れが起きていたが、確認不足でそのまま投稿してしまったと説明している。
画像について、ご不快な思いをおかけし誠に申し訳ございません。— 味の素パーク (@AJINOMOTOPARK) August 16, 2026
実写写真をAIにて明るさ・背景の変更などを行った結果、文字やラベルが崩れてしまった状態で公開してしまいました。
確認が不足しており大変申し訳ありません。再発防止に努めてまいります。
ご指摘をいただきありがとうございました。 pic.twitter.com/GkOKSDgZFS
同社は今後、同様の問題を起こさないよう、再発防止に努める方針だ。
一般的に、画像生成AIは画像内の文字情報（特に日本語などの2バイト文字）の扱いが苦手な傾向にある。最新のモデルは初期のモデルと比べてかなり改善されているが、ノーチェックで任せられる域には達していないのが実情だ。
内容の正確さが求められるシーンでは、AIが出力したデータを人間がきちんと確認するよう気を付けたい。
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