味の素、AIで編集した画像めぐり謝罪　ロゴやブランド表記がゆがんで表示

味の素パークは8月16日、公式Xで8月14日に投稿した「めんつゆ」のレシピ画像について、AI加工により不快感を与えたとして謝罪した。

同アカウントは8月14日、「ほんだし」を含むレシピ画像を投稿。複数のユーザーから「パッケージ表面の文字がおかしい」「パッケージデザインが歪んでいる」などと指摘され、いわゆる”炎上”状態となっていた。

事態を受けて味の素パークは8月16日、「画像について、ご不快な思いをおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪。原因について、AIで元画像の明るさや背景を変更した際、文字やラベルの崩れが起きていたが、確認不足でそのまま投稿してしまったと説明している。

同社は今後、同様の問題を起こさないよう、再発防止に努める方針だ。