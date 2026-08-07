【限定1ヶ月】金沢・ANAクラウンプラザ×のとじま水族館コラボの「海底のハロウィン」アフタヌーンティーが可愛すぎたのでどうしても伝えたい

「秋は金沢だよね」と誰もが思う季節。でも、今年は少し視点を変えませんか？ 紅葉より先に訪れる「夜の海」への誘いです。

実は来月、ANAクラウンプラザホテル金沢のカスケイドラウンジで、のとじま水族館とコラボレーションしたアフタヌーンティーが始まります。聞いても信じられないかもしれませんが、ジンベエザメが十字架をくわえてスイムするケーキがあるんです…。

しかもこのアフタヌーンティー、単なるヌン活では終わりません。一口食べれば300円が能登の海の生きものたちの命を守る支援に変わる、そんな社会貢献までできる絶妙なバランス感覚。

今回の企画は「見せる」「食べる」「支える」の3拍子揃った、今年一番特別な体験になりそうです。

水族館とコラボしたホテルのアフタヌーンティー

石川県、ANAクラウンプラザホテル金沢の1階・カスケイド ラウンジにて、2026年9月1日（火）から10月31日（土）までの期間で「のとじま水族館」とコラボレーションしたハロウィンアフタヌーンティー「アフタヌーンティーセット～のとじま水族館 Halloween Night～」が開催されます。

「海の生きものたちの世界」と「ハロウィン」を掛け合わせた、幻想的で遊び心あふれるこのアフタヌーンティー、ティースタンドには、ジンベエザメやゴマフアザラシなど、水族館の人気者たちをモチーフにした可愛らしいスイーツが並びます。

ハロウィンカラーで彩られたスイーツに加え、今年からはドライアイスの演出も新登場。まるで夜の水族館へ足を踏み入れたかのような、ミステリアスで特別な体験が提供されます。

「怖いほど可愛い」、水族館の仲間たちのハロウィンパーティー

テーブルに運ばれてきたティースタンドには、能登半島でおなじみの「のとじま水族館」の生きものたちが、ちょっぴりお茶目でミステリアスなハロウィン姿に変身して並びます。

愛らしい表情のゴマフアザラシやチンアナゴなど、全12種類のスイーツは思わず写真を何枚も撮りたくなる愛らしさです。

筆者のお気に入りは、「青のくらげ」。浮き輪で泳ぐくらげというディテールが絶妙で、水族館の楽しさが上手に表現されていてかわいい！

味はもちろんですが、ドライアイスの煙がテーブルの上を漂う瞬間は、まるで海底洞窟に潜入した気分。子どもも喜びそう！ 思いながらも、大人こそ楽しむべき演出だと思います。

ホテルシェフが腕を振るう本格セイボリー（軽食）も充実。ハロウィンカラーのミニバーガーや、牛バラ肉のブルギニヨンなど、甘いものと塩味の絶妙なバランスで、最後の一口まで飽きることなく至福の時間を楽しめます。

この企画は120分制で、ゆったりと時間を過ごせるのが嬉しいところです。

「能登を応援したいけれど、どうすればいいかわからない」という時に、こんなにも自然な形で貢献できる機会はそう多くありません。

スタートは9月1日から。混雑が予想される週末より、平日のお昼や夕方に訪れれば、よりプライベート感を味わえるかもしれません。予約は前日まで可能なので、まずは公式サイトで空き状況を確認してみてください。あなたの「秋の午後」が、誰かの命を救う力になりますように。

アフタヌーンティーセット ～のとじま水族館 Halloween Night～

●開催期間：2026年9月1日（火）～ 10月31日（土）

●提供時間：13:00 ～ 17:00（120分制）※前日までの要予約

●会場：ANAクラウンプラザホテル金沢 1階「カスケイド ラウンジ」

●住所：石川県金沢市昭和町16-3

●料金：お一人様 5,800円（税・サービス料込 / ドリンク16種類フリーフロー付き）

●支援内容：1セット利用ごとに300円が「のとじま水族館」の生きもの飼育支援として寄付