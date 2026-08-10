今気になる！ セブンの「ティラミス氷」「プリン氷」が豪華

セブン‐イレブンは「セブンプレミアム ティラミス氷」と「セブンプレミアム プリン氷」を全国の店舗にて8月4日より順次発売中です。



257円とちょっとリッチなスイーツ系かき氷。根強い人気のある「ティラミス氷」は再販です！

今食べたいスイーツ系かき氷が登場！

▲セブンプレミアム ティラミス氷（257円）

マスカルポーネ味氷とコーヒーソースの味わいが引き立つ「セブンプレミアム ティラミス氷」。



今回は氷の配合を見直し、スイーツ感のある濃厚な味わいを残しながらもすっきりとした後味に仕上げたといいます。

ココア味パウダー、ホイップ、コーヒーソース、マスカルポーネ味氷、フィンガービスケット風クランチの5つの素材が重なる仕立てです。

かき氷でありながら濃厚な味わいを楽しめるよう、マスカルポーネを配合したかき氷。さらに、このマスカルポーネ味氷とホイップの間にコーヒーソースを挟むことで、味にメリハリをプラス。



マスカルポーネのコクとコーヒーの豊かな風味を、どちらもしっかりと感じられる仕上がりに。

▲セブンプレミアム プリン氷（257円）



ほろ苦いビターカラメルソースがアクセントになった「セブンプレミアム プリン氷」も登場。

卵のコクが感じられるプリンかき氷の上にふんわり軽やかなバニラアイスを重ねた2層仕立て。



中にはとろりとしたビターカラメルソースが入っており、食べ進めることで味や食感の変化を楽しめるそうですよ。



しっかりとした食べ応えもありつつ、後味はすっきりと仕上げているといいます。

夏のご褒美に食べたい！

暑い時期でもさっぱりと食べられるかき氷でありながら、本格的な洋菓子のような味わいも期待できちゃうアイス商品です！

257円とかき氷スイーツとしては少しお高めに感じますが、まるで専門店のような本格的な味わいが楽しみ。暑い日にリフレッシュで食べたくなりますね。

（※文中の価格はすべて税込）