本日発売！ セブン「まるで和梨」シャリシャリ食感が楽しみ

セブン‐イレブンは、数量限定商品「セブンプレミアム まるで和梨」（203円）を全国の店舗にて8月11日より順次発売します。

「まるでシリーズ」新作登場！

「まるでシリーズ」は、冷凍した果実をそのまま食べているかのような食感が特長のアイス。

今回発売する「セブンプレミアム まるで和梨」は、シャリシャリとした食感とみずみずしい味わいに加え、生果の和梨ならではの自然な甘みを表現するため、2層仕立てを採用したそうです。

外側のストレート果汁の使用量を大幅に増やし、和梨らしい自然な甘みと爽やかな風味を表現しているそうで、ひと口目からみずみずしさを感じられ、濃厚な果実感がありながらも後味はすっきり。

暑い季節でも食べやすい味わいで、食べ進めるごとに変化する食感を楽しめるのがポイントといいます。

梨のシャリシャリ感に期待！

「まるで」シリーズは、7月に発売された「すいか」に続いて和梨が登場。



和梨といえば、みずみずしさと独特のシャリシャリとした食感が魅力。「まるで」シリーズで、あの食感がどのように表現されているのか気になりますね！



暑い日にさっぱりと楽しめそうな、夏らしい新作です。

（※文中の価格はすべて税込）