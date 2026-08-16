小柄だけどバストは90cm・Gカップ。猫顔も可愛いと評判の柚月美美（ゆずき・みみ）さんが、1st DVD「はじまりは甘く」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月26日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
もともと兄の職場で雑務＆秘書として働いていたという柚月さんは、2025年4月に週刊プレイボーイ誌上で本格的にグラビアデビュー。特技の料理の腕を活かし、12月に六本木駅すぐの場所に「おばんざいBAR dimple」をオープンさせ、女将（ママ）として店を切り盛り中というエピソードの持ち主である。グラビア誌も注目するなかでリリースされた1st DVDは、今春に沖縄で撮影された映像となっている。
――どんなシーンが楽しめますか？
【柚月美美】 ビーチに行ってはしゃいだり、競泳水着を着てプールで遊ぶようなフレッシュ感のあるシーンもあれば、金色のビキニ＆全身オイルなど、いろいろな姿を撮っていただきました。
――オススメは？
【柚月美美】 キッチンで料理をするシーンです。私が「ぜひ入れてほしい」とお願いして実現したのですが、お味噌汁を作るところは視聴してほしいです。裸エプロンなのもポイントです（笑）。
――大人っぽさで挙げるなら？
【柚月美美】 ベッドの上でタイトなワンピースを脱ぐシーンです。すごく大胆な黒のランジェリーを披露しています。メイクや表情を含めて、今作では一番セクシーに仕上がっていると思います。
――六本木のお店の話も聞かせてください。
【柚月美美】 日によってメニューが変わるので、定番で出ているものは少ないですが、ナスの煮浸しや唐揚げがオススメです。特に手作業で丁寧に筋を切って取り除いている「とろける唐揚げ」が人気メニューです。お酒も飲めるので、ぜひご来店ください！
グラビア活動については、週刊ポストによるデジタル写真集「Gカップばんばんざい！」とFRIDAYによる「爆裂★ピラミッドガールズ 柚月美美ver.」が配信中。9月18日には、早くも2nd DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。撮影会への参加も多いので、スケジュールは本人のXで確認してほしい。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります