小柄だけどバストは90cm・Gカップ。猫顔も可愛いと評判の柚月美美（ゆずき・みみ）さんが、1st DVD「はじまりは甘く」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：150分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月26日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

もともと兄の職場で雑務＆秘書として働いていたという柚月さんは、2025年4月に週刊プレイボーイ誌上で本格的にグラビアデビュー。特技の料理の腕を活かし、12月に六本木駅すぐの場所に「おばんざいBAR dimple」をオープンさせ、女将（ママ）として店を切り盛り中というエピソードの持ち主である。グラビア誌も注目するなかでリリースされた1st DVDは、今春に沖縄で撮影された映像となっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【柚月美美】 ビーチに行ってはしゃいだり、競泳水着を着てプールで遊ぶようなフレッシュ感のあるシーンもあれば、金色のビキニ＆全身オイルなど、いろいろな姿を撮っていただきました。

――オススメは？

【柚月美美】 キッチンで料理をするシーンです。私が「ぜひ入れてほしい」とお願いして実現したのですが、お味噌汁を作るところは視聴してほしいです。裸エプロンなのもポイントです（笑）。

――大人っぽさで挙げるなら？

【柚月美美】 ベッドの上でタイトなワンピースを脱ぐシーンです。すごく大胆な黒のランジェリーを披露しています。メイクや表情を含めて、今作では一番セクシーに仕上がっていると思います。

――六本木のお店の話も聞かせてください。

【柚月美美】 日によってメニューが変わるので、定番で出ているものは少ないですが、ナスの煮浸しや唐揚げがオススメです。特に手作業で丁寧に筋を切って取り除いている「とろける唐揚げ」が人気メニューです。お酒も飲めるので、ぜひご来店ください！

グラビア活動については、週刊ポストによるデジタル写真集「Gカップばんばんざい！」とFRIDAYによる「爆裂★ピラミッドガールズ 柚月美美ver.」が配信中。9月18日には、早くも2nd DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。撮影会への参加も多いので、スケジュールは本人のXで確認してほしい。