ご飯泥棒が2杯きた！ 松屋「牛カルビホルモン丼」「牛焼肉丼」同時発売

牛めしの「松屋」は、8月11日10時より「牛カルビホルモン丼」と「松屋の牛焼肉丼」を発売します。

スタミナ丼2種類を同時発売

夏休みシーズンにあわせて、鉄板で香ばしく焼き上げた牛肉を味わえるスタミナ丼2種類をラインアップし同時に発売します。どちらも持ち帰りに対応します。

▲牛カルビホルモン丼 990円

旨味のある牛カルビ肉と、ぷりぷりとした食感の牛ホルモンを組み合わせた“スタミナ満点の最強コンビネーション”をうたう一杯です。

シャキシャキとしたにんにくの芽を合わせて、香ばしく仕上げています。

▲松屋の牛焼肉丼 小盛600円、並630円、大盛850円

香ばしく炒めた玉ねぎと牛肉に、新しくなった「極上のタレ」を合わせた牛焼肉丼です。

特製タレがお肉の旨味を引き立て、お肉のコクとタレの風味を楽しめるとしています。

ガッツリ派と定番派、あまたはどっち？

牛カルビとホルモンを一度に味わえる「牛カルビホルモン丼」は、しっかり食べたい日にぴったりな一杯になりそうです。

新しくなった「極上のタレ」で楽しむ牛焼肉丼も、ご飯がどんどん進みそうで気になります。

その日の気分に合わせてガッツリ派と定番派を選べるのもうれしいポイントです。この機会に松屋で新作丼を味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。