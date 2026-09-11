モバイルバッテリー、重いのはもうイヤ！ 約150gでMagSafe対応、スタンドにもなる5000mAhモデル

毎日持ち歩くなら、容量より「軽さ」も大事

外出先でスマホの充電が減ってきたとき、頼りになるのがモバイルバッテリー。ただし、毎日バッグに入れて持ち歩くとなると、大きさや重さは無視できないところ。いざというときのために買ったものの、「重いから今日は置いていこう」となってしまっては本末転倒でしょう。

そんな“持ち歩きやすさ”を重視したい人に注目してほしいのが、BelkinのMagSafe対応ワイヤレスモバイルバッテリー。容量は5000mAhで、重量は約150g。サイズも約9.3×6.3×1.6cmとコンパクトにまとまっています。Amazonでの価格は4,740円（9月11日時点）です。

約150gだから、いつものバッグに気軽に追加できる

モバイルバッテリーは大容量であるほど安心感がありますが、そのぶん本体も大きく重くなりがちです。本製品は5000mAhと容量を抑えることで、重量約150g、厚さ約1.6cmという携帯しやすいサイズを実現しています。

通勤や通学はもちろん、休日のお出かけやイベント、旅行など、いつもよりスマホを長く使いそうな日にサッとバッグへ追加できるのが魅力。

毎日使うモバイルバッテリーなら、容量の大きさだけでなく「無理なく持ち歩けるか」も重要なポイント。必要十分な5000mAhと軽量・コンパクトなボディーの組み合わせは、普段使いにちょうどいいバランスでしょう。

MagSafe対応ならケーブルを出さずにそのまま充電

さらに便利なのが、MagSafe対応のワイヤレス充電です。対応するiPhoneの背面に取り付ければ、最大7.5Wでワイヤレス充電できます。

外出先で充電するたびに、バッグからケーブルを取り出してスマホとバッテリーを接続する必要がないのは大きなメリット。スマホの背面に装着したまま持ち歩けるため、移動中でも扱いやすくなっています。

強力なマグネットを採用しており、スマホとモバイルバッテリーをひとまとめにして使えるのもポイント。ケーブルやバッテリーがバッグの中でバラバラになるのを避けたい人にも便利ですね。

充電器がそのままスマホスタンドになる

本体にはキックスタンドも搭載しています。スマホの背面に取り付けて充電するだけでなく、そのままスマホを立てて使えるのが特徴となっています。

カフェで動画を見たり、デスクの上で通知を確認したり、旅行先でスマホを立てて使ったりと、活躍する場面はさまざま。別途スマホスタンドを持ち歩かなくてもいいので、できるだけ荷物を増やしたくない人にも向いています。

パススルー充電にも対応するほか、PSE認証済みで、機内への持ち込みにも対応すると案内されています。普段のお出かけだけでなく、旅行や出張用としても使いやすいでしょう。

約150gのコンパクトなボディーに5000mAhのバッテリーを搭載し、MagSafe対応ワイヤレス充電とキックスタンドまで備えた本製品。「大容量より、とにかく気軽に持ち歩けるモバイルバッテリーがほしい」という人にぴったりの1台です。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。