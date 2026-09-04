Switch 2持ち歩くなら、これ1個でOKで〜す！ 充電・スタンド・ケース全部入り

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているBelkinの製品を紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Switch 2を持ち出したら、なぜか荷物が増えていく

Nintendo Switch 2を外へ持ち出そうとすると、まず本体を守るケースが必要。長時間遊ぶならモバイルバッテリーも欲しいし、テーブルモードならスタンドも便利。さらにゲームカードまで持っていこうとすると、バッグの中がSwitch 2関連グッズだらけになってしまう。

携帯したいのに荷物が増えちゃう、そんなストレスとおさらばしたい！ それなら、BelkinのNintendo Switch2 対応 バッテリー付き収納ケース。

Switch 2用の保護ケースに10,000mAhのモバイルバッテリー、折りたたみスタンド、ゲームカード収納まで詰め込んだ“全部入り”のキャリングケースになっています。

Amazonでは12,935円で販売されています（9月4日現在）。ケースとして考えるとなかなかのお値段ですが、モバイルバッテリーやスタンドまで別々に用意することを考えると印象は変わります。Switch 2を持ち歩くためのアイテムを、これ1個にまとめられるのが最大の魅力です。

付属する10,000mAhのモバイルバッテリーは最大30Wの急速充電に対応し、Switch 2を最大1.5回分フル充電できるとうたわれています。電車で遊んで、ホテルでも遊んで、帰りの移動中にも遊ぶ。そんな一日にも対応できる容量といえます。

ゲームカード12枚＋小物までまとめて収納

ゲーム選びで迷うなら、全部持っていきましょう。ケース内部には最大12枚のゲームカードを収納できる専用ホルダーを備えています。

ダウンロード版ならソフトを何本も本体に入れておけますが、パッケージ派の場合はそうはいきません。「旅行先で急にあのゲームを遊びたくなった」というときも、よく遊ぶタイトルをまとめて入れておけば安心です。

置き忘れ対策も忘れていません。AirTagなどのスマートトラッカーを収納できるポケットも用意されています。ホテルや電車などにケースを忘れたときはもちろん、「家のどこに置いた？」という地味な捜索にも役立ちます。

もちろん、ケースの本業もしっかりこなします。外側には耐衝撃性に優れたEVAハードケースを採用。バッグの中でモバイルPCや充電器、ペットボトルなどと一緒になっても、Switch 2本体をしっかり保護してくれますよ。

テーブルがあれば、そこがゲームスペースになる

付属のモバイルバッテリーには、角度を調整できるスタンド機能も付いています。Switch 2を取り出してスタンドに置き、充電ケーブルを接続すれば準備完了。カフェやホテル、空港の待合スペースなど、テーブルがある場所ならすぐにテーブルモードで遊べます。

Joy-Con 2を外して遊んでいる最中でも充電できるので、外出先でバッテリー残量を気にしながらプレイする場面を減らせます。「残り20％」の恐怖ともこれでお別れ。

USB Type-Cポートは入出力に対応しており、スマートフォンへの給電やパススルー充電も可能。ケース前面のインジケーターでバッテリー残量を確認できるほか、ボタン操作で機内モードへ切り替えられるなど、旅行で使いやすい機能も備えています。

Switch 2をよく持ち出すなら「全部入り」がラク

これからは、ケースはケース、バッテリーはバッテリー、スタンドはスタンド……と分けて持ち歩く必要はありません。

Belkinの「Nintendo Switch2 対応 バッテリー付き収納ケース」なら、Switch 2を保護しながら持ち運び、移動中は充電、到着したらスタンドを使ってすぐゲーム。さらにゲームカード12枚までまとめて収納できます。

外出先でもSwitch 2をガッツリ遊びたいなら、こういう全部入りケースはかなり便利。旅行や帰省などでSwitch 2を持っていく機会が多い人なら、バッグの中をスッキリさせるアイテムとしてチェックしておきたい製品です。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。