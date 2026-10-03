iPhone 18 Proをしっかりグリップ！ ベルキンの「SheerForce Grip」シリーズが登場

文●スミーレ（@sumire_kon）

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製品のイメージ

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ベルキンの新作はグリップ力重視

　Amazon.co.jpで、ベルキンの「iPhone 18 Pro／Pro Max」向けケース「SheerForce Grip」シリーズが販売中だ。価格は4118円から。

　本製品は、iPhone本来のカラーにあわせてグリップ部分と背面を同系色でまとめたTPUケース。色褪せや剥がれに強い耐久性をもつほか、再度グリップをテクスチャード加工とすることで握りやすさも確保している。

　背面はマグネットが付いており、MagSafe／Qi2規格のワイヤレス充電や各種MagSafeアクセサリーの利用も可能だ

　カラーはフロステッドクリア、ブラック、バーガンディ、マリーナブルーの4種類。

　最大2メートルの落下試験をクリアしているので、iPhoneの防御力を高めたい人と相性が良さそうだ。

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Belkin iPhone 18 Pro ケース 滑りにくい側面グリップ MagSafe/Qi2 25W対応 耐衝撃 フロステッドクリア​

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