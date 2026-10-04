iPhone 18 Proシリーズ対応！ ベルキンの覗き見防止フィルム「ScreenForce Tempered Glass」

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フィルムでしっかりプライバシーを保護

Amazon.co.jpで、ベルキンのiPhone 18 Proシリーズ向け覗き見防止フィルム「ScreenForce Tempered Glass」が販売中だ。価格は2350円から。

本製品は、正面からはクリアな画面表示を保ちながら、左右から見ると画面が見えにくくなる「2方向プライバシー保護設計」を採用したフィルムだ。

ガラス素材として旭硝子の「ScreenForce」を使っており、従来品と比べて18倍の強度を実現。抗菌、撥水、撥油機能を備え、清潔で快適に使うことができる。

誰もが一度は不安を覚える貼り付け作業についても、付属の専用治具「Easy Alignトレイ」を活用することで、気泡なく綺麗に仕上げられるという。

購入後2年間のアフターサービス付きなので、初めてのガラスフィルムとしても良い選択肢となりそうだ。