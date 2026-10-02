iPhone 18 Pro対応クリアケースの決定版！ ベルキン「SheerForce Clearシリーズ」が登場

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

アップルファン御用達のベルキンから新作ケースが登場

Amazon.co.jpで、ベルキンの「iPhone 18 Pro／Pro Max」向けクリアケース「SheerForce Clear」シリーズが販売中だ。価格は2990円。

本製品は高い透明度が魅力のクリアケース。背面はマグネットが付いており、MagSafe／Qi2規格の急速充電や各種MagSafeアクセサリーの利用も可能だ。

PCとTPUの共成形設計により、薄さを保ちながら、滑りにくく確実なグリップ感を確保。UV耐性素材を活用することで、クリアケースの宿命といおえる黄ばみを長期間にわたり防げるという。

ストラップホールに別売の携帯ストラップを装着すれば、重いiPhone 18 Pro Maxの落下防止にも一役買ってくれるだろう。