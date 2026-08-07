【今年も】「幽霊寿し」って？ 見た目は真っ白、1日約23万食売れた

持ち帰り寿司チェーン「小僧寿し」は、8月の土日限定（8月15日・16日を除く）で「幽霊寿し」（842円）を販売します。
1988年の発売以来、夏の名物として親しまれている押し寿司です。
下から五目シャリ、具材、シャリの順に重ねられており、見た目は真っ白。しかし中には、さまざまな具材がぎっしり詰まっています。
具材は、焼サーモン、うなぎ、えび、しいたけ、かんぴょう、いなり揚げなど12種類。真っ白な見た目から「幽霊寿し」と名付けられているようです。
過去には1日約23万食を売り上げたこともあるという人気ぶり。食べ進めると次々と具材が現れる、驚きと楽しさが魅力ですよ。発売日は8月9日（日）、22日（土）、23日（日）、29日（土）、30日（日）。気になる人はチェックしてみてください。
（※文中の価格はすべて税込）
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ナベコ
アスキーグルメの酒好きご飯好きの記者・編集者。人生酸いも甘いも。七味唐辛子は薬研堀を愛用。
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