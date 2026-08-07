ブタメンBIGがさらにデカく！ 約4倍サイズの「超BIG」登場

セブン‐イレブンは8月11日より、全国の店舗で「ブタメン超BIG」を順次発売します。

麺量4倍「ブタメン超BIG」登場！

ミニカップ麺「ブタメン」の麺を約4倍に増量した商品で、2016年から毎年セブン‐イレブン限定で販売している「ブタメンBIG」が発売10年目を迎えることを記念し、さらにボリュームアップした商品として登場します。

▲ブタメン超BIG 289円

内容量は135gで、このうち麺は120gです。通常の「ブタメン」と比較して麺は約4倍、「ブタメンBIG」と比較すると約1.5倍のサイズになっています。

麺は適度な歯切れと滑らかさを併せ持ち、しっかりと味付けした角刃の麺を使用しています。スープと絡みやすいちぢれ麺で、後味にもリッチな味わいが続くといいます。

スープは豚をメインに、鶏肉や野菜、香辛料をバランス良くブレンド。コクのあるとんこつ味のスープと味付け麺を組み合わせています。

懐かしの味をお腹いっぱい楽しめる！

普段の「ブタメン」「ブタメンBIG」では物足りない人にもたっぷり楽しめる大容量サイズの「ブタメン超BIG」が登場します。

昔から親しまれてきたとんこつ味を、ボリュームアップした形で味わえるのが魅力です。セブン‐イレブン限定の商品なので、気になる人は発売後にチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。