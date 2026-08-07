ブタメンBIGがさらにデカく！ 約4倍サイズの「超BIG」登場

セブン‐イレブンは8月11日より、全国の店舗で「ブタメン超BIG」を順次発売します。
麺量4倍「ブタメン超BIG」登場！
ミニカップ麺「ブタメン」の麺を約4倍に増量した商品で、2016年から毎年セブン‐イレブン限定で販売している「ブタメンBIG」が発売10年目を迎えることを記念し、さらにボリュームアップした商品として登場します。
▲ブタメン超BIG 289円
内容量は135gで、このうち麺は120gです。通常の「ブタメン」と比較して麺は約4倍、「ブタメンBIG」と比較すると約1.5倍のサイズになっています。
麺は適度な歯切れと滑らかさを併せ持ち、しっかりと味付けした角刃の麺を使用しています。スープと絡みやすいちぢれ麺で、後味にもリッチな味わいが続くといいます。
スープは豚をメインに、鶏肉や野菜、香辛料をバランス良くブレンド。コクのあるとんこつ味のスープと味付け麺を組み合わせています。
懐かしの味をお腹いっぱい楽しめる！
普段の「ブタメン」「ブタメンBIG」では物足りない人にもたっぷり楽しめる大容量サイズの「ブタメン超BIG」が登場します。
昔から親しまれてきたとんこつ味を、ボリュームアップした形で味わえるのが魅力です。セブン‐イレブン限定の商品なので、気になる人は発売後にチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年8月11日
※価格は税込み表記です。
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