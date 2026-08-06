うなぎ一尾がドーン！ ラスボス級スタミナ丼が現れた　宇奈とと、やってる

うなぎ丼のチェーン店「名代 宇奈とと」は、8月7日～9月3日の期間限定で「栄養鰻点！体力全回復！スタミナフェア」を開催します。
フェアでは、炭火で焼き上げたうなぎの蒲焼に、とろろ、オクラ、納豆、温泉卵を組み合わせた「スタミナ丼」を全4サイズで販売します。
鰻×ねばねば×温泉卵の「スタミナ丼」が夏限定で登場
「スタミナ丼」は、炭火で焼き上げたうなぎの蒲焼に、とろろ、オクラ、納豆、温泉卵を組み合わせたメニューです。
中央の温泉卵を箸で崩すことで、とろりとした黄身がねばねばとタレを包み込み、丼全体がまろやかに一体化するといいます。
基本の「並盛り」のほか、鰻一尾をまるごとのせた「悪魔盛り」まで全4段階が用意されます。
・スタミナ丼並盛り 1100円
・スタミナ丼鬼盛り 1400円
・スタミナ丼神盛り 1780円
・スタミナ悪魔盛り 2780円
全サイズ共通で、＋330円で豚汁とお新香のセットを付けられます。また、生ビール290円、ハイボール190円で提供する「とと飲み」も用意します。
■販売店舗（直営15店舗）
東京 新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、
中野店、北千住店、調布店、立川店
神奈川 川崎店
大阪 梅田店、南森町店、本町店、九条店
熊本 サクラマチクマモト店
※浅草店・上野店は対象外となります。
討伐する？ それとも回復する？
前回は「悪魔盛り討伐大作戦」、今回は「体力全回復編」。宇奈ととは、すっかりRPGの世界観がお気に入りのようです。
うなぎ一尾を豪快にのせた「悪魔盛り」は、見るからにラスボス級の迫力です。討伐するのか、回復するのか、ちょっと忙しいですが、宇奈ととらしい遊び心が光るフェアになっています。
・開始日：2026年8月7日
・終了日：2026年9月3日
※価格は税込み表記です。
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