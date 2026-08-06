うなぎ一尾がドーン！ ラスボス級スタミナ丼が現れた　宇奈とと、やってる

うなぎ丼のチェーン店「名代 宇奈とと」は、8月7日～9月3日の期間限定で「栄養鰻点！体力全回復！スタミナフェア」を開催します。

フェアでは、炭火で焼き上げたうなぎの蒲焼に、とろろ、オクラ、納豆、温泉卵を組み合わせた「スタミナ丼」を全4サイズで販売します。

鰻×ねばねば×温泉卵の「スタミナ丼」が夏限定で登場

「スタミナ丼」は、炭火で焼き上げたうなぎの蒲焼に、とろろ、オクラ、納豆、温泉卵を組み合わせたメニューです。

中央の温泉卵を箸で崩すことで、とろりとした黄身がねばねばとタレを包み込み、丼全体がまろやかに一体化するといいます。

基本の「並盛り」のほか、鰻一尾をまるごとのせた「悪魔盛り」まで全4段階が用意されます。

・スタミナ丼並盛り 1100円

・スタミナ丼鬼盛り 1400円

・スタミナ丼神盛り 1780円

・スタミナ悪魔盛り 2780円

全サイズ共通で、＋330円で豚汁とお新香のセットを付けられます。また、生ビール290円、ハイボール190円で提供する「とと飲み」も用意します。

■販売店舗（直営15店舗）

東京 新橋店、神田店、八丁堀店、新宿センタービル店、錦糸町店、イオン品川シーサイド店、

中野店、北千住店、調布店、立川店

神奈川 川崎店

大阪 梅田店、南森町店、本町店、九条店

熊本 サクラマチクマモト店

※浅草店・上野店は対象外となります。

討伐する？ それとも回復する？

前回は「悪魔盛り討伐大作戦」、今回は「体力全回復編」。宇奈ととは、すっかりRPGの世界観がお気に入りのようです。



うなぎ一尾を豪快にのせた「悪魔盛り」は、見るからにラスボス級の迫力です。討伐するのか、回復するのか、ちょっと忙しいですが、宇奈ととらしい遊び心が光るフェアになっています。



・開始日：2026年8月7日

・終了日：2026年9月3日

※価格は税込み表記です。