ポテトのせピザがやばそう！ ドミノで8月17日から

ドミノ・ピザは8月17日から、期間限定メニューとして「裏ドミノ」シリーズを販売します。

ピザを魔改造!?「裏ドミノ」スタート

「裏ドミノ」は、看板商品「ドミノ・デラックス」をアレンジしたピザや、サイドメニューのカスタム商品をそろえた期間限定企画です。店舗で培った経験をもとに若手シェフが考案したレシピを商品化しました。

▲裏ドミノ 魔改造ポテト on デラックス

デリバリーS2790円／M3190円／L3890円

持ち帰りS1950円／M2230円／L2720円

看板商品「ドミノ・デラックス」をベースに、ポテトフライとサウザンドレッシングをトッピングした一品です。

ペパロニ、イタリアンソーセージ、マッシュルーム、ピーマン、オニオン、トマトソースと合わせ、ウルトラクリスピークラスト限定で販売します。

▲裏の裏ドミノ 魔改造ポテト on デラックス ミルフィーユ

デリバリーS3180円／M3880円／L4880円

持ち帰りS2340円／M2920円／L3710円

「裏ドミノ 魔改造ポテト on デラックス」にミルフィーユクラストを組み合わせた商品です。

ポテトフライやサウザンドレッシング、具材に加え、ミルフィーユクラストのチーズのコクを楽しめるとしています。ミルフィーユクラスト限定で販売します。

▲ヒミツのシーザーパルメザンポテト 500円

皮付きポテトにシーザードレッシングとパルメザンミックスチーズを組み合わせたサイドメニューです。

隠し味としてアンチョビを使用したシーザードレッシングと、パルメザンチーズのコクを組み合わせています。

ポテトonピザは背徳的・・・！

ポテトをピザにのせるなんて、ちょっと背徳的。でも、そのジャンク感がたまらなくおいしそうです。さらにチーズたっぷりのミルフィーユ仕様まで登場し、思わず食べてみたくなる組み合わせです。



9月13日までの期間限定。気になる人はドミノ・ピザの“裏メニュー”をチェックしてみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月17日

・終了日：2026年9月13日

※価格は税込み表記です。

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