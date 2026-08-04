キティ×コアラのマーチくんなど激アツ！ ファミマ限定アクリルチャーム、ほしいぞ

ファミリーマートは8月4日より、「サンリオキャラクターズ×メーカーマスコット大集合！キャンペーン」を全国のファミリーマート約1万6400店で順次開催します。

本キャンペーンでは、「サンリオキャラクターズ」と菓子・即席麺ブランドのメーカーマスコットがコラボレーションし、合計26キャラクターを展開します。

対象商品を2個購入するとオリジナルグッズがもらえる企画や、ファミマのアプリ「ファミペイ」を利用した抽選企画を実施します。

対象商品を2個購入するとオリジナルグッズがもらえる！

【第1弾】アクリルチャーム全8種 8月4日10時～

8月4日10時からは、対象商品を2個ご購入ごとに、ファミリーマート限定のオリジナルグッズがいずれか1個もらえます。



第1弾として「アクリルチャーム」全8種を展開。「ハローキティ×コアラのマーチくん（ロッテ・コアラのマーチ）」「リトルツインスターズ×ノッポトッポちゃん（ロッテ・トッポ）」などのデザインを用意します。

・アクリルチャーム（第1弾・全8種） 対象商品2個購入

ハローキティ×コアラのマーチくん（ロッテ・コアラのマーチ）

リトルツインスターズ×ノッポトッポちゃん（ロッテ・トッポ）

クロミ×ペタグー（ノーベル製菓・ペタグーグミ）

はなまるおばけ×はちのすけ（ノーベル製菓・はちみつきんかんのど飴）

シナモロール×ポッタ（カルビー・Jagabee）

こぎみゅん×かっぱえびくん（カルビー・かっぱえびせん）

マイメロディ×アポロちゃん（明治・アポロ）

バッドばつ丸×ヒーおばあちゃん（湖池屋・カラムーチョ）

【第2弾】アクリルチャーム全5種・巾着ポーチ全2種 8月18日10時～

8月18日10時からは、第2弾として「アクリルチャーム」全5種と「巾着ポーチ」全2種を展開します。

・アクリルチャーム（第2弾・全5種） 対象商品2個購入

アクリルチャームは、「タキシードサム×Mr.P（ミスターピー）（日本ケロッグ・プリングルズ）」「あひるのペックル×キョロちゃん（森永製菓・チョコボール）」などのデザインを用意します。

タキシードサム×Mr.P（ミスターピー）（日本ケロッグ・プリングルズ）

あひるのペックル×キョロちゃん（森永製菓・チョコボール）

ウサハナ×とと丸（森永製菓・おっとっと）

ポチャッコ×チキンラーメンひよこちゃん（日清食品・チキンラーメン）

ハンギョドン×出前坊や（日清食品・出前一丁）

・巾着ポーチ（全2種） 対象商品2個購入

巾着ポーチは、ピンクとグリーンの2種類を展開し、それぞれ異なるキャラクターデザインをプリントしています。

対象商品を購入して参加できる企画では、ファミリーマート限定のオリジナルグッズをプレゼントします。景品はなくなり次第終了となります。

ファミペイでオリジナルグッズが当たる抽選も！

また、期間中にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して対象商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまります。集めたスタンプ数に応じて応募でき、抽選でオリジナルグッズやファミマポイントが当たります。

▲スタンプ5個コース 収納BOX（商品13個入り） 20名

▲スタンプ3個コース オリジナルステッカー 印刷コード 500名

※マルチコピー機サービス「ファミマプリント」で利用できるプリント番号を通知

・ファミマポイント500円相当 100名

全26キャラクターが集結する大型コラボ！

サンリオキャラクターとお菓子や即席麺のマスコットを組み合せた、ファミリーマート限定のコラボグッズが登場します。

好きなキャラクターを探したり、対象商品と一緒にグッズを集めたりと、楽しみながら参加できるキャンペーンになっています。

推しキャラのグッズをゲットしたい人は、早めに店舗に向かいましょう。

・開始日：2026年8月4日

・終了日：2026年8月31日

※価格は税込み表記です。

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