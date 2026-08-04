これは気になる！ ファミマ「ホルモンうどん」冷凍で全国へ

ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の冷凍食品として、「牛ホルモン味噌焼きうどん」（429円）を、8月4日に発売しました。

ご当地グルメ「ホルモンうどん」が冷凍で登場

「ホルモンうどん」は、岡山県津山市や兵庫県佐用町などで親しまれているご当地グルメです。ファミリーマートでは、ホルモンうどんの人気店舗の味わいをベンチマークし、今回冷凍食品として商品化。



ご当地で愛される「ホルモンうどん」は、牛ホルモンを野菜やうどんと共に鉄板で焼き上げ、濃厚な味噌や醤油ベースのタレで絡めて仕上げるのが一般的です。



ファミリーマートでは、プリプリの牛ホルモンと濃厚味噌だれを使用。鉄板で焼き上げたような香ばしいタレの香りとホルモンのジューシーな脂の甘みがうどんにしっかりと絡み合う「やみつきになる旨さ」に仕上げたといいます。食事としてはもちろん、お酒のおつまみとしてもオススメだそう。

プリプリ牛ホルモン×濃厚味噌

「ホルモンうどん」も地域ごとに異なる広がりがあるようですが、例えば、岡山県津山市のホルモン焼きうどんは、日本最大級のまちおこしイベント「B-1グランプリ」において、過去（2011年）にシルバーグランプリを獲得した、といった実績もあります。



全国的にも名前が知られつつある人気ご当地グルメ。現地でしか味わえないことも多いご当地グルメだけに、冷凍食品で簡単に楽しめるのは嬉しいですよね。プリプリの牛ホルモンと濃厚味噌ときくと、おつまみとしてもおいしそう！



電子レンジで手軽に、ご当地の雰囲気いっぱいの「ホルモンうどん」を楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）