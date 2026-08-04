鳩サブレーがポーチに！ 限定「はとっこ」がかわいすぎる

「鳩サブレー」を販売する豊島屋は、8月10日の「鳩の日」に合わせて、限定商品としてシリコンポーチ「はとっこ」を販売します。

「鳩の日」は、豊島屋が創業以来、お客様への感謝を伝える日として定めている記念日です。

2026年の鳩の日限定商品として登場する「はとっこ」は、鳩サブレー1枚が収まるサイズのシリコンポーチです。カラーは鳩サブレーをイメージした「茶」と、やさしい印象の「白」の2種類を用意します。

「はとっこ」は、鳩サブレーをモチーフにしたシリコンポーチです。やわらかなシリコン素材を使用し、鳩サブレー1枚を収納できるサイズに仕上げています。裏面には鳩の柄を凹凸で表現しています。

付属するカラビナには鳩サブレーのデザインをあしらっており、キーホルダーとしても使用できます。

単品で購入できるのは鎌倉にある豊島屋本店と3ヵ所の特設会場のみ。百貨店売場や豊島屋オンラインストアでは、鳩サブレーとのセット販売となります。オンラインストアは8月10日8時10分から受注を開始します。



・本店および特設会場3ヶ所

はとっこ（茶 or 白） 1500円

販売店舗：豊島屋本店（神奈川県鎌倉市）、逗子文化プラザ市民交流センター（特設会場）、豊島屋製菓 大船工場（特設会場）、豊島屋製菓 笛田工場（特設会場）

・百貨店店舗

はとっこ（茶 or 白）＋鳩サブレー4枚入り（黄）セット 2100円

・豊島屋オンラインストア

はとっこ（茶・白）＋鳩サブレー（8枚箱入）セット 4080円

※8月10日8時10分より受注受付

販売時間や対象店舗などの詳細は特設サイトでチェックしてください。

鳩サブレー好き注目の限定アイテム！

鳩サブレーをモチーフにした「はとっこ」は、ぷっくりとした見た目がなんとも可愛らしく、バッグのワンポイントとしても楽しめそうです。

鳩サブレー好きはもちろん、小物入れやキーホルダーとして使えるグッズを探している人も注目の一品になりそうです。

8月10日の鳩の日に、限定商品をチェックしてみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月10日

・終了日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。

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