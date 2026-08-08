豪快「まぐろぎっしり丼」感謝祭で登場！ 中とろ入りで贅沢

持ち帰り寿司チェーン「小僧寿し」は、8月の土日限定（8月15日・16日を除く）で「大切り厳選まぐろと夏の感謝祭」を開催します。
南まぐろの中トロ使用！土日限定
週末限定で開催する感謝祭企画。南まぐろ中とろを使用した「南まぐろとろ入り まぐろぎっしり丼」をはじめ、「至福の大切りまぐろセレクション」「大切りまぐろ三昧プレミアム盛」「大切りまぐろMIX盛」など登場します。
▲「南まぐろとろ入り まぐろぎっしり丼」（1274円）
まぐろ・ねぎまぐろ・南まぐろ中とろを豪快に盛り付けた、まぐろ好きのための贅沢な海鮮丼。まぐろをたっぷり味わえる満足感のある一杯といいます。
▲「至福の大切りまぐろセレクション」（2786円）
大切りに切り付けた本まぐろ・南まぐろ・めばちまぐろなど、まぐろの美味しさを存分に味わえる贅沢な一品。希少な「南まぐろ中とろ」をはじめ、食べ比べも楽しめます。
▲「大切りまぐろ三昧プレミアム盛」（1598円）
人気のまぐろを贅沢に盛り込んだ、まぐろ好きにはたまらない一品。大切りならではの食べ応えと、赤身・中とろ・漬けまぐろなど、それぞれ異なる味わいを堪能できるといいます。
▲「大切りまぐろMIX盛」（993円）
大切りまぐろに加え、サーモンやえび、穴子など人気のネタをバランスよく盛り込んだ盛り合わせ。
夏休みにぴったりなメニューも
さらに、人気ネタをお得に楽しめる「感謝桶盛40貫」と「感謝盛18貫」も、夏の感謝祭ならではの特別価格で販売されます。また、小僧寿しのロングセラー商品「幽霊寿し」も期間限定で再登場。
▲「感謝桶盛40貫」（2786円）
人気のまぐろをはじめ、サーモン・えび・いか・玉子など、人気ネタを40貫詰め込んだお買い得な大容量盛。1貫あたり約64.5円で提供されます。
▲「感謝盛18貫」（1296円）
人気の定番ネタを18貫盛り込んだ、一人から家族まで気軽に楽しめる盛り合わせ。1貫あたり約66.7円と、ボリュームとお得感を兼ね備えた期間限定商品です。
▲「幽霊寿し」（842円）
1988年の発売以来、多くのファンに親しまれてきた小僧寿しの名物商品「幽霊寿し」が期間限定で再登場。真っ白な見た目からは想像できない、中間層に具材が詰まった押し寿司です。
家族や友人と楽しみたい！
まぐろ好きの方にはたまらない、贅沢なフェアが開催されます。
また、40貫の盛り合わせは圧巻ですね。家族や友人と楽しみたいです。
夏のごちそうに、夏休みやお盆休みに、この機会だけの特別な味わいを楽しんでみてはいかがでしょうか。
フェアが開催されるのは8月の土日のみ（15・16日はのぞく）なので、ご注意を！
（※文中の価格はすべて税込）
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