ライス大盛り無料！ ステーキフェア開幕、4種肉コンボも！ デニーズの夏が茶色い

レストランチェーン「デニーズ」は8月6日より、「夏のステーキフェア」を開催します。フェアでは、「ジューシーなしあわせ、再発見」をテーマに、グリル料理を中心とした全5品を販売します。

「夏のステーキフェア」が始まる！

今回のフェアでは、「3種のグリルコンボ」「4種のグリルコンボ」「サーロインステーキ」「低温調理 厚切りローストポークステーキW（ダブル）」の4品に加え、現在販売中の「低温調理 厚切りローストポークステーキ」をラインアップします。

グリルコンボは、選べる4種類のソースとともに提供。おろしソース、ガーリックソース、和風ソース、デミグラスソースの4種類から1種類を選べます。

対象メニューにはサラダ・ライス・ドリンクバーを組み合わせたフェア限定セットも用意し、ライスは大盛り無料で提供します。

▲3種のグリルコンボ 1969円

BEEFハンバーグ約100g、グリルチキン約200g、ソーセージ3本を盛り合わせたメニューです。選べるソースがつきます。

▲4種のグリルコンボ 2409円

合挽ハンバーグ約155g、グリルチキン約100g、ランプ肉約80g、ソーセージ1本を盛り合わせた数量限定メニューです。選べるソースがつきます。

▲サーロインステーキ 2915円

約160gのサーロインステーキにピリ辛ソースを合わせたメニューです。

▲低温調理 厚切りローストポークステーキW（ダブル） 3080円

厚切りローストポークを2枚使用し、醤油バターソースで仕上げたメニューです。

▲低温調理 厚切りローストポークステーキ 1760円

グランドメニューで販売中のメニューで、厚切りローストポークに醤油バターソースを合わせています。

デニーズに肉の祭典到来！

肉料理をしっかり楽しめるデニーズの夏限定フェアがスタートします。ハンバーグやチキン、ステーキなどを組み合わせたメニューがそろうため、その日の気分に合わせて選べそうです。

ライス大盛り無料のサービスもあるので、ボリューム感のある食事を楽しみたい人は、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月6日

※価格は税込み表記です。

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