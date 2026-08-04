セブン「カレーフェス」開催中！ エリックサウス、銀座デリーなど全15品が続々

セブン‐イレブンは8月4日より、全国の店舗で「カレーフェス」を開催中です。

専門店監修メニューや定番カレーをはじめ、スープカレーやビリヤニ、おむすび、焼きパスタ、サラダごはん、お菓子、おつまみなど、全15品のカレー関連商品をラインアップします。なお、商品によって発売日が異なります。

専門店監修メニューや新作が勢ぞろいの「カレーフェス」が開幕！

▲エリックサウス監修 2種スパイスカレー（はちみつバターチキン＆キーマ） 699円

※8月3日より順次発売

スパイスの香りが特長の2種類のカレーを組み合わせた商品です。

ココナッツミルクやはちみつのコクが特長のバターチキンカレーと、鶏肉の旨みやスパイスの辛みを生かしたキーマカレーを楽しめるといいます。

▲銀座デリー監修 カシミールカレー 645円

※8月10日より順次発売

銀座デリーの看板メニュー「カシミールカレー」の特長を再現した激辛のチキンカレーです。スパイスの辛みと鶏肉や野菜の旨みを組み合わせています。

▲Suage監修 スープカレー 496円

※8月11日より順次発売

北海道の専門店「Suage」の味を再現したチルドスープです。素揚げ野菜と特製スープを楽しめます。

▲じっくり煮込んだポークカレー 537円

※8月4日より順次発売

豚肉と人参、じゃがいもを使用した具材感のあるポークカレーです。ルーには飴色玉ねぎの旨みとコクを加えています。

▲旅するCAFÉ BOX エリックサウス監修 骨付きチキンビリヤニ 753円

※8月17日より順次発売

スパイスを効かせたバスマティライスにチキンの旨みを詰めたグレイビーソースを合わせ、骨付きチキンを2本盛り付けています。

▲チーズの虜 半熟玉子とカレー焼きパスタ 645円

※8月4日より順次発売

牛肉の旨みと野菜の甘味を生かしたカレーソースに、チーズを合わせた焼きパスタです。半熟玉子を割ることで味わいの変化も楽しめるとしています。

▲スパイス香る 冷かけカレーうどん 豆乳仕立て 594円

※8月17日より順次発売します。

スパイスに豆乳やトマトのコクを加えた冷たいカレーうどんです。

▲銀座デリー監修 ドライカレーおむすび 159円

※8月4日より順次発売

独自のスパイスを使用し、辛みと香りを引き立てたドライカレーのおむすびです。

▲ディープリッチブラックカレーおむすび 213円

※8月11日より順次発売

牛と野菜の旨みを引き出した濃厚なカレーを使用したおむすびです。

▲蒸し野菜とキーマのサラダごはん 581円

※8月4日より順次発売

▲鶏皮チップ カレー味 321円

※8月4日より順次発売

▲お店で揚げた とろけるチーズカレーパン 190円

▲セブンプレミアム マッサマンカレー 267円

※8月11日より順次発売

▲セブンプレミアム ひとくち歌舞伎揚げ カレー味 149円

※8月4日より順次発売

▲三幸の柿の種 よしもとカレー風味 159円

※8月4日より順次発売

■対象カレー2個を同時購入で税抜価格から100円引き

また、対象の定番レトルトカレー6品を2個同時購入すると、税抜価格から100円引きとなるキャンペーンも8月9日まで実施しています。

カレー好きはセブンへ急げ！

専門店監修の本格カレーから、おむすびやカレーパン、お菓子まで、カレー好きには気になる商品がそろったフェアがスタートします。

毎回人気のエリックサウスのビリヤニ、銀座デリー監修のカレーが今回も登場し、見逃せないラインアップとなっています。

なお、商品によって発売日が異なるので、公式サイトで発売スケジュールをチェックしておくことをおすすめします。

・開始日：2026年8月4日

※価格は税込み表記です。