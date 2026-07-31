松のや「白い麻婆」が気になる！ 辛いの？辛くないの？

松のやは8月5日15時より、新商品「ロースかつ“白”麻婆ライス」を発売します。なお、松のや・マイカリー食堂併設店では8月12日15時から販売します。

豆乳仕立てのまろやか麻婆✕ロースかつの

「ロースかつ“白”麻婆ライス」が登場

▲ロースかつ“白”麻婆ライス 890円

豆乳のやさしいコクに、花椒のピリッとした刺激を効かせた特製“白”麻婆が楽しめるメニュー。サクサクに揚げたロースかつと組み合わせています。

麻婆はまろやかさとコクのある味わいだとしています。

あわせて「“白”麻婆ライス」と「リブロースかつ“白”麻婆ライス」も販売します。

▲“白”麻婆ライス 690円

▲リブロースかつ“白”麻婆ライス 1190円

いずれも店内と持ち帰りの税込価格は同一です。持ち帰りにも対応し、持ち帰りのみそ汁は別途料金が必要です。

辛いの？辛くないの？

花椒の香りとピリッとした刺激に、豆乳のまろやかさを合わせた組み合わせたという“白”麻婆。つまり、辛くない麻婆豆腐ってことでしょうか？ ただし、花椒はきいているということで、いったいどれくらい辛いのか、豆乳仕立てだとどんな味わいなのか、食べて確かめたくなります。



白い麻婆とカツの組み合わせは見た目にも斬新。夏の新メニューを味わいに、松のやへ足を運んでみてはいかがでしょうか。



・発売日：2026年8月5日15時

※価格は税込み表記です。