HP製PCで楽天AIが利用可能に、「Rakuten AI for Desktop」提供開始

日本HPは7月29日、楽天グループと協業し、日本国内のHP製PC向けに「Rakuten AI for Desktop」の提供を開始すると発表した。対象は日本国内の法人向けHP製PCで、コンシューマー向けには2026年10月以降の提供を予定する。

「Rakuten AI for Desktop」は、オンデバイスAIとクラウドAIを組み合わせたハイブリッドAI体験を提供するデスクトップ向けアプリケーションだ。楽天の日本語に最適化された大規模言語モデル「Rakuten AI 7B」をベースにした「Rakuten AI 7B ONNX」をHP AI PC上でローカル実行でき、インターネット接続に依存しない低遅延の文章作成、要約、翻訳に対応するという。

クラウドモードでは、買い物、旅行予約、楽天ポイントの確認などを支援する専門AIエージェントと接続できる。さらに、楽天市場、楽天トラベル、楽天モバイル、楽天ミュージック、楽天PointClubなど、70を超える楽天エコシステムのサービスへの入口として機能する点が特徴だ。利用方法は、PCのタスクバーまたはスタートメニューから「Rakuten AI」アイコンを開き、Webサイト上の案内に沿ってダウンロードし、起動後にモードを切り替えて設定する流れとなる。

デスクトップ上では、AIチャットウィンドウ、フローティングアイコン、システムトレイ、コンテキストアクションバーを備え、コピー＆ペーストや画面切り替えの手間を抑えながら作業を進めやすい設計だ。日本HPはHP Wolf Securityを基盤にAIワークロードの安全性を支えるとしており、楽天はローカル環境での実行によってプライバシーに配慮した利用とコスト抑制の両立を狙う構えだ。