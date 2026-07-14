札幌の夜風で背筋が冷える「怪談晩餐会」開催

札幌の夏の夜、いつものビアガーデンや居酒屋では少し物足りない。そんな日があります。外の風に当たりながら食事をして、ふいに怪談師の声で場が静まる。ちょっと怖い。でも、その怖さが妙に楽しい。メルキュール札幌の「怪談晩餐会」は、そんな夜を選びたい人に向けたイベントです。

涼しさを冷房だけに頼らないのが、この企画の面白いところです。料理とお酒のあとに、ぞくっとする話、夏の夜として、かなりおいしい組み合わせ。



メルキュール札幌の中庭で味わう、四夜だけの怪談ディナー

メルキュール札幌で、夏の夜だけの「怪談晩餐会」が開かれます。会場はホテル4階の中庭「La Terrasse」。屋外のワインテラスで食事をしながら、怪談師の語りに耳を澄ませるイベントです。

中庭には外の空気があります。そこに南仏テイストの料理、冷えたビールやワイン、そして怪談ライブ。食事中は笑っていたテーブルが、話が始まった瞬間に少し黙る。たぶん、この日は、この沈黙がいちばんのごちそう。

夜風の中で食事と怪談を楽しめるこの企画は、前回も好評だったようで、今年は開催日が四夜に増えています。

この夜が普通のディナーで終わらない理由

冷えたお酒で喉が落ち着いたころ、札幌の怪談ライブバー「スリラーナイト」の怪談師が語り始めます。屋内のステージで聞く怪談とは、ちょっと肌ざわりが違うはず。風が通って遠くの音もざわざわと混ざる。だから、いっそう耳をそばだてる。語られる話がぐっと近くに感じられます。

誰かを誘って行くのはかなりおすすめ。怖い話を聞いたあとの会話は、妙に距離を縮めます。「今の話さ、……」と笑いながら、帰り道まで引きずる感じがいいんです。

一生の思い出、とまで言いません。でも、「あの夜、変なディナー行ったよね」と何度か話したくなる夜にはなりそう。

もちろん、怪談だけではありません。ホテル特製のオードブルプレート、チーズとバゲット、樽生ビールやワイン。お腹も十分に満足できます。

ディナータイムは2時間。食べて、飲んで、少し笑って、最後にひやりとする。夏の夜の使い方として、かなり贅沢です。

開催日は2026年8月6日、10日、18日、26日の四夜だけ。普通の飲み会では少しもの足りない夜に、予約候補へ入れておきたいイベントです。恋人と行ってもいいし、怖がりの友人と連れ立って行くのも楽しい。帰り道、誰かが必ず振り返る、そんなイベントです。

怪談晩餐会

●開催日：2026年8月6日（木）、8月10日（月）、8月18日（火）、8月26日（水）

●時間：19:00〜21:00（怪談ライブ：20:00〜20:30頃）

●会場：メルキュール札幌 4F 中庭テラス「La Terrasse（ラ・テラス）」

●住所：北海道札幌市中央区南4条西2丁目2－4

●料金：大人 6,000円 / 小学生 4,500円 / 未就学児 無料（税込）

※要予約

内容：温菜・冷菜盛り合わせプレート、チーズ＆バゲット（おかわり自由）、フリードリンク（飲み放題）、怪談ライブ



【出演怪談師】

8月6日（木） 影塚艶鷲

8月10日（月） 藤田第六感

8月18日（火） 影塚艶鷲

8月26日（水） 藤田第六感

※敬称略

※いずれも怪談ライブバー「スリラーナイト」所属

予約受付：レストランボルドー 011-518-5708 (平日10時〜15時）