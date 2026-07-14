札幌の夜風で背筋が冷える「怪談晩餐会」開催
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
札幌の夏の夜、いつものビアガーデンや居酒屋では少し物足りない。そんな日があります。外の風に当たりながら食事をして、ふいに怪談師の声で場が静まる。ちょっと怖い。でも、その怖さが妙に楽しい。メルキュール札幌の「怪談晩餐会」は、そんな夜を選びたい人に向けたイベントです。
涼しさを冷房だけに頼らないのが、この企画の面白いところです。料理とお酒のあとに、ぞくっとする話、夏の夜として、かなりおいしい組み合わせ。
メルキュール札幌の中庭で味わう、四夜だけの怪談ディナー
メルキュール札幌で、夏の夜だけの「怪談晩餐会」が開かれます。会場はホテル4階の中庭「La Terrasse」。屋外のワインテラスで食事をしながら、怪談師の語りに耳を澄ませるイベントです。
中庭には外の空気があります。そこに南仏テイストの料理、冷えたビールやワイン、そして怪談ライブ。食事中は笑っていたテーブルが、話が始まった瞬間に少し黙る。たぶん、この日は、この沈黙がいちばんのごちそう。
夜風の中で食事と怪談を楽しめるこの企画は、前回も好評だったようで、今年は開催日が四夜に増えています。
この夜が普通のディナーで終わらない理由
冷えたお酒で喉が落ち着いたころ、札幌の怪談ライブバー「スリラーナイト」の怪談師が語り始めます。屋内のステージで聞く怪談とは、ちょっと肌ざわりが違うはず。風が通って遠くの音もざわざわと混ざる。だから、いっそう耳をそばだてる。語られる話がぐっと近くに感じられます。
誰かを誘って行くのはかなりおすすめ。怖い話を聞いたあとの会話は、妙に距離を縮めます。「今の話さ、……」と笑いながら、帰り道まで引きずる感じがいいんです。
一生の思い出、とまで言いません。でも、「あの夜、変なディナー行ったよね」と何度か話したくなる夜にはなりそう。
もちろん、怪談だけではありません。ホテル特製のオードブルプレート、チーズとバゲット、樽生ビールやワイン。お腹も十分に満足できます。
ディナータイムは2時間。食べて、飲んで、少し笑って、最後にひやりとする。夏の夜の使い方として、かなり贅沢です。
開催日は2026年8月6日、10日、18日、26日の四夜だけ。普通の飲み会では少しもの足りない夜に、予約候補へ入れておきたいイベントです。恋人と行ってもいいし、怖がりの友人と連れ立って行くのも楽しい。帰り道、誰かが必ず振り返る、そんなイベントです。
怪談晩餐会
●開催日：2026年8月6日（木）、8月10日（月）、8月18日（火）、8月26日（水）
●時間：19:00〜21:00（怪談ライブ：20:00〜20:30頃）
●会場：メルキュール札幌 4F 中庭テラス「La Terrasse（ラ・テラス）」
●住所：北海道札幌市中央区南4条西2丁目2－4
●料金：大人 6,000円 / 小学生 4,500円 / 未就学児 無料（税込）
※要予約
内容：温菜・冷菜盛り合わせプレート、チーズ＆バゲット（おかわり自由）、フリードリンク（飲み放題）、怪談ライブ
【出演怪談師】
8月6日（木） 影塚艶鷲
8月10日（月） 藤田第六感
8月18日（火） 影塚艶鷲
8月26日（水） 藤田第六感
※敬称略
※いずれも怪談ライブバー「スリラーナイト」所属
予約受付：レストランボルドー 011-518-5708 (平日10時〜15時）
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月