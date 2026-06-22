札幌の夏、涼しい顔して浮かれてる！ ビールの泡と盆踊りで盛り上がる27日間「さっぽろ夏まつり」
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
夏が短い北海道。だからこそ、札幌の街は少し急ぎ足で浮かれます。7月下旬から8月中旬まで、大通公園にはビールの泡が立ち、夜には盆踊りの音が流れる。暑さでへとへとになった本州の夏から逃げてきた人なら、この期間の札幌の風だけでも元気をもらえちゃうかも！
札幌、夏の風物詩「さっぽろ夏まつり」
北海道札幌市にて、2026年7月23日（木）〜8月18日（火）の27日間の期間、「第73回さっぽろ夏まつり」が今年も開催されます。
札幌の人にとって、この祭りは夏の合図。仕事帰りのシャツ姿でビアガーデンに寄る人もいれば、旅行バッグを引いたまま大通公園に吸い込まれていく人もいる。肩の力が抜けた賑わいが、街の真ん中に広がります。
中心になるのは大通公園。ここを起点にすると、札幌の夏まつりはぐっと歩きやすくなります。昼はビアガーデン、夜は盆踊り。日程が合えば、すすきの祭りや狸まつりまで足を伸ばせます。
さっぽろ大通ビアガーデン
最初に向かうなら、大通公園のビアガーデンがいい。5丁目から11丁目まで、街の真ん中にずらりと席が並びます。夕方、まだ空が明るい時間に座る一杯は強い。仕事終わりの札幌の人たちに混じると、旅先なのに少しだけ地元に入れてもらった気分になります。
5丁目から8丁目には国内ビールメーカーのブースが並び、10丁目と11丁目では海外のビールやドイツ料理も楽しめます。迷ったら、最初の一杯はいつもの味でいい。二杯目から少し冒険するくらいが、失敗しません。
北海道盆踊り（8月13日～16日）
8月13日から16日は、盆踊りの日です。西2丁目の櫓から「北海盆唄」が流れると、観光で来た人も輪の外で立ち止まります。見ているだけでもいいですが、でも、少し勇気を出して輪の中に入ってみると、旅の記憶がぐっと濃くなるはず！
すすきの祭り（8月6日〜8日）・狸まつり（7月23日〜8月18日）
せかっく夏の札幌を訪れたなら、大通公園だけで帰るのは、少しもったいないかもしれません。8月6日から8日はすすきの祭り、7月23日から8月18日は狸まつりも重なります。夜のすすきのに屋台が並び、狸小路にはいつもより濃い人の流れができます。歩くだけでも、札幌の夏をかなり満喫できちゃいます。
予定を組むなら、大通公園のビアガーデンを軸に。そこから盆踊りの日を重ねるか、すすきの祭りの日に夜まで残るか──。札幌の夏の一日は、その選び方でかなり変わります。
一日で全部回ろうとしなくていいんです。まずは大通公園で一杯飲んで。日が落ちたら狸小路かすすきのへ歩く。そのくらいのゆるさで。冷えたグラスを持ったまま、夕方の札幌の風に当たると、その年の夏は、ちょっと忘れ難い時間になりますよ。
2026さっぽろ夏まつり（第73回）
●期間：2026年７月23日（木）～８月18日（火）（27日間）
●場所：大通公園（大通西5～8、10、11丁目）/狸小路商店街（南2・3条西1～7丁目）/札幌駅前通（南4条～南7条西3・4丁目）
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