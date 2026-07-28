Claudeの共有チャット、一部がGoogle検索で閲覧可能に　個人情報を含む例も

AnthropicのAIチャットサービス「Claude」で共有されたチャットの一部がGoogle検索から閲覧できる状態になっていたことが分かり、プライバシー上の懸念が広がっている。7月25日にはRedditのClaude関連コミュニティで、Claudeをサイト指定して検索すると共有チャットが検索結果に表示されるとの報告が相次いだ。

検索結果には、個人情報や業務に関する内容を含むチャットも見つかっており、利用者が公開範囲を十分に認識しないまま共有リンクを作成していた可能性が指摘されている。Claudeの共有機能は、リンクを知っている人であれば閲覧できる仕組みだが、当時は一部の共有ページが検索エンジンにもインデックスされていたため、URLを知らない第三者でも検索経由でアクセスできる状態になっていた。

Xでは「共有リンクが検索対象になるとは思わなかった」「検索エンジンによるインデックスを防ぐ設定が必要ではないか」といった声も広がった。その後、Googleでは共有チャットが検索結果に表示されなくなったことが確認されているが、AIチャットサービスにおける共有機能の設計や利用者への注意喚起のあり方が改めて問われている。