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「可愛い映画だと思ったら…」　映画『ちいかわ』予想外の展開に衝撃の声

2026年07月27日 09時45分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会

　7月24日に東宝配給で公開された「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」が公開直後から大きな反響を呼んでいる。

　原作者・ナガノ氏が脚本を担当した、「ちいかわ」初の劇場版アニメ。公開初日で興行収入が9.9億円を突破を記録したと報じられており、非常に好スタートを切っている。

　原作の人気長編「セイレーン編」をベースに描かれる本作は、かわいらしいキャラクターたちが人魚の島を舞台に冒険を繰り広げる物語として注目されていた（作品の詳細はこちら）。実際には、予想を超える展開や作品テーマが大きな話題となり、観客に強い印象を残している。

　Xでは、「可愛いちいかわ達がワイワイ島の冒険を楽しむ内容かと思いきや、とんでもない内容でビックリ」「終盤に近付くにつれ観客全員が押し黙る一体感」といった感想が投稿されているほか、「最高の音響で繰り出される臨場感」「音楽がとにかく素晴らしい」と音響や音楽を評価する声も目立つ。一方で、「なんとも言えないどんよりした気持ち」「精神キツすぎて泣いた」など、鑑賞後の強い余韻を語る投稿も少なくない。

　公開直後ということもあり、原作ファンと初めて作品に触れた観客との受け止め方の違いも話題となっている。とはいえ、全体としては「見て良かった」「完成度が高い」といった好意的な反応が多く、Xでも大きな盛り上がりを見せている。

　「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」は全国の劇場で上映中。作品情報や上映館などの詳細は公式サイトで確認できる。

公式サイトURL
https://chiikawa.toho-movie.jp/
公式X
@chiikawa_movie

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