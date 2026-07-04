7月の劇場上映アニメは、大人気シリーズの「トイ・ストーリー」、「クレヨンしんちゃん」の最新作に加え、ファンも多い「ちいかわ」が映画となって登場。
また、今年1月に放送された「死亡遊戯で飯を食う。」の劇場版も公開。44回目のデスゲームであるクラウディビーチのエピソードが描かれる。
2026年7月劇場アニメ 紹介作品
- 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
- オラは、絶対あきらめない!!
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』
- これは、とあるいかれた世界の話。
『死亡遊戯で飯を食う。 44:CLOUDY BEACH』
- 約束するよ。いつかまた、君に出会えるように。
『君と花火と約束と』
- 時が流れても、変わらないもの――その答えが、ここに。
『トイ・ストーリー５』
- ガオガオっとパウジョンアップ
『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
作品解説
ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。チラシに記載された魅力的な言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同は島民から大歓迎で迎えられる。楽しい時間を過ごしていたちいかわたちだが、島に住む巨大な“セイレーン”が島民を次々と連れ去っているという事実を聞かされ、セイレーンの討伐計画に巻き込まれていく。ひたむきに進むちいかわたちに次々と訪れる試練。
みんなで乗り越えられるのか…!? そして島に隠された本当の“ひみつ”とは…!?。
スタッフ
原作・脚本：ナガノ
監督：及川 啓
キャラクターデザイン：辻 智子
コンセプトアート：橋本真樹
プロップデザイン：高妻 匠
色彩設計：長井彩香
美術監督：眞﨑 萌
CG監督：中野祥典
撮影監督：岡﨑正春
編集：髙橋 歩
音響監督：土屋雅紀
音響効果：倉橋裕宗
音楽：トクマルシューゴ、上水樽 力
アニメーションプロデューサー：溝口 侃
アニメーション制作：サイピク
製作：川上洋一、古澤佳寛
エグゼグティブプロデューサー：松崎容子
プロデュース：今福太郎
プロデューサー：小峯雅隆、障子直登
宣伝プロデューサー：林原祥一、斎藤愛子、狩野裕明
製作幹事：QTORY inc.
配給：東宝
オープニングテーマ：「くつずれ」（歌：ハチワレ（CV：田中誠人））
キャスト
ちいかわ：青木 遥
ハチワレ：田中誠人
うさぎ：小澤亜李
モモンガ：井口裕香
くりまんじゅう：淺井孝行
ラッコ：内田雄馬
シーサー：島袋美由利
古本屋：春海百乃
島二郎：最上嗣生
セイレーン：鈴木みのり
上映情報
7月24日（金）、ちいかわたちの冒険が始まる！！
公式サイトURLhttps://chiikawa.toho-movie.jp/
公式X@chiikawa_movie
©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
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