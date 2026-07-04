7月の劇場上映アニメは、大人気シリーズの「トイ・ストーリー」、「クレヨンしんちゃん」の最新作に加え、ファンも多い「ちいかわ」が映画となって登場。

また、今年1月に放送された「死亡遊戯で飯を食う。」の劇場版も公開。44回目のデスゲームであるクラウディビーチのエピソードが描かれる。

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』

©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会

作品解説

ある日、ちいかわとハチワレが広場でくつろいでいると、突如として顔にチラシを貼り付けたうさぎがやって来る。ハチワレがそのチラシを確認すると、それは「特別な島へご招待」と書かれた招待状であった。チラシに記載された魅力的な言葉に釣られ、島合宿に行くことを決めたちいかわたち。チラシの内容を怪しがるラッコとともに乗船し、島に上陸したちいかわ一同は島民から大歓迎で迎えられる。楽しい時間を過ごしていたちいかわたちだが、島に住む巨大な“セイレーン”が島民を次々と連れ去っているという事実を聞かされ、セイレーンの討伐計画に巻き込まれていく。ひたむきに進むちいかわたちに次々と訪れる試練。

みんなで乗り越えられるのか…!? そして島に隠された本当の“ひみつ”とは…!?。

スタッフ

原作・脚本：ナガノ

監督：及川 啓

キャラクターデザイン：辻 智子

コンセプトアート：橋本真樹

プロップデザイン：高妻 匠

色彩設計：長井彩香

美術監督：眞﨑 萌

CG監督：中野祥典

撮影監督：岡﨑正春

編集：髙橋 歩

音響監督：土屋雅紀

音響効果：倉橋裕宗

音楽：トクマルシューゴ、上水樽 力

アニメーションプロデューサー：溝口 侃

アニメーション制作：サイピク

製作：川上洋一、古澤佳寛

エグゼグティブプロデューサー：松崎容子

プロデュース：今福太郎

プロデューサー：小峯雅隆、障子直登

宣伝プロデューサー：林原祥一、斎藤愛子、狩野裕明

製作幹事：QTORY inc.

配給：東宝

オープニングテーマ：「くつずれ」（歌：ハチワレ（CV：田中誠人））

キャスト

ちいかわ：青木 遥

ハチワレ：田中誠人

うさぎ：小澤亜李

モモンガ：井口裕香

くりまんじゅう：淺井孝行

ラッコ：内田雄馬

シーサー：島袋美由利

古本屋：春海百乃

島二郎：最上嗣生

セイレーン：鈴木みのり

上映情報

7月24日（金）、ちいかわたちの冒険が始まる！！

公式サイトURLhttps://chiikawa.toho-movie.jp/

公式X@chiikawa_movie

©ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会