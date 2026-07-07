夏は岩手で岩タイプのポケモン探し！　県内36スポットでポケモンを見つけて豪華景品をゲットだぜ！

夏休みの行き先、毎年ちょっと迷いますよね。混みすぎる観光地は疲れるし、ただ移動するだけの旅では飽きてしまう。そこで注目してほしいのが岩手！ 今年の岩手は、ポケモン好きにかなり楽しい選択肢が用意されています。県内33市町村の「ポケふた」（ポケモンが描かれたマンホールのふた）と3つの「イシツブテ公園」をめぐる「岩手県×イシツブテ ポケふたスタンプラリー2026」です。1個からでも参加できて、集め方次第ではペア宿泊券や限定グッズも狙えちゃいます。

岩手県でポケモン探しの旅へ

ラリーの舞台は、岩手県内の33市町村すべて。各地に設置された世界に一枚だけのポケモンマンホール「ポケふた」と、久慈市、北上市、盛岡市にある、「イシツブテ公園」を合わせた36スポットをめぐります。全部を狙う旅もいいし、週末に3カ所だけ回るのもあり。車のナビに次の目的地を入れるだけで、いつもの移動が小さな宝探しに変わります。

参加方法はとってもシンプル。専用台紙にスタンプを押し、応募期間内に郵送するだけ。1個集めればオリジナル壁紙、3個以上でトートバッグやソックスなどの抽選に参加できます。35個以上集めるコンプリート賞の景品は、、ペア宿泊券！ ここまで来ると、もう軽い岩手一周です。

景品ラインナップと獲得条件



■スタンプ35個以上獲得

コンプリート賞：「岩手県×イシツブテ」ルーム ペア宿泊券



■スタンプ10個以上獲得

岩手めぐり賞：イシツブテ合戦クッション（県北・沿岸・県央・県南の4エリアで各1個以上のスタンプが必要）



■スタンプ8個以上獲得

県北・沿岸めぐり賞：「特製イシツブテキャップ」（県北・沿岸の2エリアのみで各エリア1個以上）

ポケモンローカルActs賞：岩手県×イシツブテ県産品コラボグッズ詰合せ



■スタンプ3個以上獲得

A賞：イシツブテトートバッグ

B賞：イシツブテソックス

C賞：イシツブテアクリルスタンド

D賞：イシツブテぷっくりシール



■スタンプ1個獲得

参加賞：イシツブテオリジナル壁紙



■その他の賞

イシツブテ賞：イシツブテオリジナルグッズセット（イシツブテトートバッグ・ソックス・アクリルスタンド・ぷっくりシール）

ポケモン達と出会える「イシツブテ公園」

ラリー中に立ち寄りたいのが、いわタイプのポケモンたちの遊具で遊べる「イシツブテ公園」です。ここは、スタンプを押して帰るだけでは、ちょっと惜しい場所。子どもが遊具に走っていく横で、大人がスマホを構えて写真を撮る、絶好のプレイ＆フォトスポットです。

久慈市、北上市に続き、2026年4月には盛岡市に「イシツブテ公園 in もりおか」がオープンしました。盛岡を旅の起点にすれば、到着してすぐポケモン気分に。新しい公園を最初の1スポットにする回り方、ありだと思います。

まずは公式サイトで台紙とスポットを確認して、行きやすい3カ所を選んでみてください。1日で回れる旅でも、ポケふたを見つけた瞬間だけは小さな冒険になります。今年の夏は、岩手でポケモンゲットだぜ！



岩手県×イシツブテ ポケふたスタンプラリー2026

●開催時期：2026年7月11日（土）から2027年2月28日（日）まで

●景品応募期間

第1期：2026年7月11日（土）〜2026年11月30日（月）

第2期：2026年12月1日（火）〜 2027年2月28日（日）