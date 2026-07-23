NEC PC、法人向けPCブランドを「LAVIE」に統一！ AI PCなど新製品7機種を発表

NECパーソナルコンピュータ（NEC PC）は7月23日、法人向けPCの新製品全7機種を発表した。
あわせて、同社法人向けPCブランドを「LAVIE」ブランドへと移行・統一し、新たなラインアップを展開する。
新製品はAI PCを中核に据え、独自のAIサポートソフトウェア「AI Plus Biz」やAIバッテリーマネジメントを組み合わせることで、ビジネス環境の安定化を支援する設計となっている。また、設計・製造・品質保証は米沢事業場で一貫して行い、BTOメニューの利用により最長7年間の引き取り修理保証を提供する。
法人向けノートは全7機種でラインアップ
新製品は、モバイルPC、A4ノートPC、タブレットPCの全7機種で構成される。
■ LAVIE BM94C（14型）
最軽量構成時約999gのボディと、動画再生時約30.5時間の長時間バッテリー駆動を実現したプレミアムモバイルPC。
CPU：Core Ultra シリーズ3 プロセッサー
ディスプレー：14型液晶（16:10）
通信機能: Wi-Fi 7
インターフェース: Thunderbolt 4×2、USB×2、HDMI、有線LAN、microSD
価格: 58万4100円～
発売：7月末
■ LAVIE BM74C（14型）
最軽量時約914gの軽さと長時間駆動を両立し、ユーザーによるバッテリー交換にも対応する14型モバイルPC。
CPU：Core Ultra シリーズ3 プロセッサー
ディスプレー：14型液晶（16:10）
通信機能: Wi-Fi 7、5G/LTE対応（選択可）
インターフェース：Thunderbolt 4×2、USB×2、HDMI、有線LAN、microSD
価格: 55万6600円～
発売: 7月末
■ LAVIE BM54C（14型）
変換アダプター不要のインターフェースを備え、モバイル業務の利便性を高めたスタンダードAI PC。
CPU：Core シリーズ3 プロセッサー
ディスプレー：14型液晶（16:10）
通信機能：Wi-Fi 7、LTE対応（選択可）
インターフェース：USB Type-C×2、USB×2、HDMI、有線LAN、microSD
価格：49万7200円～
発売: 8月下旬
■ LAVIE BN76C（16型）
最軽量時約2kgを切る筐体に高輝度液晶や長時間バッテリーを備え、防滴設計やMIL規格準拠の堅牢性を持つA4ノートPC。
CPU：Core Ultra シリーズ3 プロセッサー
ディスプレー：16型液晶、15.6型液晶（選択可）
通信機能: Wi-Fi 7
インターフェース：Thunderbolt 4×2、USB×4、HDMI、VGA、有線LAN、microSD、光学ドライブ（選択可）
価格：48万8400円～
発売: 8月下旬
■ LAVIE BN56R（16型）
既存環境との互換性に優れ、バッテリーやSSDのユーザー交換にも対応するスタンダードノートPC。
CPU：Ryzen AI 400シリーズ
ディスプレー：16型液晶
通信機能：Wi-Fi 7
インターフェース：USB Type-C×2、USB×2、HDMI、有線LAN、microSD、光学ドライブ（選択可）
価格：46万9700円～
発売: 8月下旬
■ LAVIE BN56C（16型）
インテル製プロセッサーを搭載し、オフィスから現場まで幅広く対応する堅牢な16型スタンダードモデルである。
CPU：Core シリーズ 3 プロセッサー
ディスプレー：16型液晶、15.6型液晶（選択可）
通信機能: Wi-Fi 7
インターフェース: USB Type-C×2、USB×2、HDMI、有線LAN、microSD、光学ドライブ（選択可）
価格：40万4800円～
発売: 8月下旬
■ LAVIE BT53C（13型）
自立スタンドを内蔵したWindowsタブレットPCである。別売オプションとしてカバーキーボードやデジタイザーペン（充電式）が用意されている。
CPU：Core Ultra シリーズ3 プロセッサー
ディスプレー：13型高輝度タッチ液晶（500cd/㎡）
通信機能: Wi-Fi 7、5G対応（選択可）
インターフェース: Thunderbolt 4×2、ヘッドセット端子
価格：61万1600円～
発売：9月下旬
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