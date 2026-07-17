ASUS、耐久性を強化した80 PLUS Gold電源「TUF Gaming Gold EVO」を発表

ASUS JAPANは7月16日、フルモジュラー型の80 PLUS Gold認証電源ユニット「TUF Gaming Gold EVO」シリーズを発表した。ラインアップは1200Wと1000Wの2モデルで、販売開始は7月17日だ。ミリタリーグレードのコンデンサやデュアルボールベアリングファン、基板保護コーティングなどを採用し、ゲーム用途や高負荷PC向けに耐久性と安定性を重視した設計となっている。
新シリーズの大きな特徴は、ATX 3.1とPCIe 5.1に対応している点だ。次世代GPU向けの16ピンPCIeケーブルを標準で備え、最新構成の自作PCに組み込みやすい。さらに、低ESRの日本製コンデンサによって電力変換効率と安定性を高め、発熱や動作音の抑制にもつなげているという。
筐体内部のプリント基板にはコンフォーマルコーティングを施し、湿気やほこり、ごみ屑によるショートを抑える。冷却ファンにはデュアルボールベアリングを採用し、スリーブベアリング方式と比べて最大2倍の耐久性をうたう。ケーブルは高品質なエッチングケーブルで、しなやかさと取り回しのしやすさを両立した構成だ。
製品はフルモジュラー仕様のため、必要なケーブルだけを接続でき、ケース内の配線をすっきりまとめやすい。容量は1200Wと1000Wの2種類で、いずれも長期の8年保証が付く。高性能グラフィックスカードや電力消費の大きいシステムを見据えた電源として、信頼性を重視するユーザーに向いた製品だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります