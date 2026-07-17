ASUS、曲面ガラス×高冷却のATXケース「Prime AP304」シリーズを発売

ASUS JAPANは、ATXケース「Prime AP304」シリーズを7月17日に発売する。ラインアップは「Prime AP304 ARGB」と「Prime AP304」だ。フロントからサイドまでシームレスに広がる曲面強化ガラスパネルと、特許取得済みのスロットベントによる冷却設計を特徴とし、グラフィックスカード周辺のエアフローを重視したPCケースとして登場するという。

Prime AP304シリーズは、前面から側面へ自然につながる曲面強化ガラスパネルを採用し、内部パーツを広く見せるパノラマビューを実現する設計だ。ガラスパネルはレール機構により着脱しやすく、メンテナンスやパーツ交換の際にも扱いやすいという。

冷却面では、ボトムより少し上に配置したスロットベントが外気を効率よく取り込み、特に発熱の大きいグラフィックスカードを重点的に冷やす構造だ。さらにARGBモデルには内蔵ARGBライトバンドとASUS Prime MR120 ARGB Fanをリア1基、サイド3基の合計4基搭載し、静音性とライティング演出を両立する。

拡張性も高く、最大420mmのグラフィックスカード、360mmラジエーター、200mmの電源ユニット、175mmのCPU空冷クーラーに対応する。最大10基の120mmファンを搭載でき、幅広い冷却構成に対応する点も魅力だ。フロントにはUSB 20Gbps Type Cを備え、33mmのケーブルマネージメントスペースも確保しており、自作PCの組み立てを効率化する設計となっている。