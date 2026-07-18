MONTECHの簡易水冷CPUクーラー＆1050W電源が期間限定特価 8月2日まで
ソフマップは7月18日から8月2日まで、MONTECHの簡易水冷CPUクーラーとATX電源を期間限定価格で販売するセールを開始した。対象となるのは、オールインワン簡易水冷CPUクーラー「HyperFlow ARGB 360」6,980円、「HyperFlow DIGITAL 360」8,480円、「HyperFlow DIGITAL 240」6,980円、そして80PLUS Gold／Cybenetics Platinum認証を取得したフルプラグインATX電源「CENTURY II 1050W」9,980円だ。販売はソフマップ公式通販サイトおよび掲載商品ページで行われ、在庫がなくなり次第終了する。
購入はソフマップの公式通販サイトから可能で、各製品ページおよびMONTECH期間限定特価ページへアクセスして注文する流れだ。特価は8月2日までだが、数量限定のため早期終了の可能性がある。アップグレードや新規自作を考えるユーザーにとって、冷却と電源をまとめて強化しやすい機会という。
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