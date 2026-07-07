STORM「幻界2」シリーズ発売、12.3インチ液晶搭載の魅せるゲーミングPCが登場

ソフマップは、新しいSTORM「幻界2」シリーズのゲーミングデスクトップPCを販売開始した。購入はソフマップの公式通販サイト「ソフマップ・ドットコム」で行える。シリーズは、視認性とデザイン性を両立した“魅せる”PCとして展開する。

「幻界2」シリーズの全モデルには、12.3インチ液晶ディスプレイを標準搭載。ハードウェアの温度や負荷などのシステム情報を表示できるほか、お気に入りの画像や動画、フォルダ内の画像をカルーセル形式で切り替え表示するなど、カスタマイズ性の高さが特徴だ。曲面液晶を備えた簡易水冷モデルでは、温度表示だけでなく画像や動画の表示にも対応するという。

筐体内部は、背面コネクタ対応のマザーボードとグラフィックボードを採用することで、表側に配線が見えにくい美しいレイアウトを実現する。さらに、STORM専用メモリカバーやATXカバーを組み合わせ、統一感のある洗練された外観に仕上げている。空冷モデルも選べるため、冷却方式や見た目の好みに応じた選択がしやすい構成だ。

パーツ構成は、CPUにAMD Ryzenシリーズ、グラフィックボードにGeForce RTX 50シリーズを採用する。1TB SSDと32GBメモリを備え、ゲームプレイはもちろん、動画編集や配信といったクリエイティブ用途にも対応。性能、拡張性、デザインを重視するユーザーに向く新シリーズだ。