ASRockモニターが最大1万円引き！ PC同時購入キャンペーン開催

ソフマップは、7月24日から8月30日までの期間限定で、PC本体とASRock製モニターを同時購入すると特別価格が適用されるキャンペーンを開催する。対象は新品のゲーミングPCに加え、通常のノートPCやデスクトップPCも含まれ、購入方法はソフマップの公式通販サイトおよびキャンペーンページから確認できるという。価格面では、同時購入によりモニターが最大10,000円引きとなり、ゲーム用途だけでなくビジネス、テレワーク、動画編集まで幅広い用途に対応しやすい内容だ。

対象となるASRock製モニターは、4K対応や高リフレッシュレート対応モデルからフルHDモデルまで幅広くそろう。高精細な表示を求めるユーザーは4Kモデル、動きの速いゲームを重視するユーザーは高リフレッシュレートモデル、コストを抑えつつ基本性能を重視するユーザーはフルHDモデルと、用途に応じた選択がしやすい構成だ。

今回のキャンペーンは、PCとディスプレー環境を同時に見直したいユーザーに向く内容。新たにPCを購入するタイミングでモニターもそろえることで、配線や画面サイズ、解像度の相性をまとめて最適化できる点が魅力となる。特に在宅ワークや学習用途では、作業効率の向上につながる可能性が高いという。

キャンペーンは8月30日まで実施される。購入を検討する場合は、対象となるPC本体とASRock製モニターの組み合わせや在庫状況を事前に確認し、ソフマップのキャンペーンページで詳細をチェックするのがよい。