サザンで魅せるドローン500機、ミセスで彩る打ち上げ花火！ 夏の終わりのビーチフェス「Mogu Mogu Festival 2026」開催

今夏、音楽に踊る花火、光でアートを描く500機のドローンショーが、福井の白い砂浜で繰り広げられます。

季節が進むにつれ、残り少ない夏休み、最後にもう一度夏を感じて締めくくりたい！ なんて思いますよね。海風、砂浜、波音──これぞ思い出に残したい夏！ そんな場所が福井にありました。

2026年8月29日（土）・30日（日）の2日間、福井県福井市の鷹巣海水浴場で、ビーチフェス「Mogu Mogu Festival 2026」が開催されます。福井の砂浜に、食・光・音楽の魅力を一堂に集めた大型ビーチフェスです。

食・音楽・エンターテインメントを融合した大型ビーチフェス

日中は、全国から集まるキッチンカーの絶品グルメを片手に、砂浜アクティビティや体験型ワークショップ、熱気あふれるダンスステージ、心地よいDJパフォーマンスを満喫できます。青い海と開放的な砂浜が広がる福井屈指のシーサイドスポットで、ゆったりとした「島時間」のようなひとときが過ごせちゃいます。

夜空と日本海を染め上げる「音楽花火」＆「500機ドローンショー」

クライマックスは夜のスペクタクルショー。29日（土）は「音楽花火」で、Mrs. GREEN APPLE、Vaundy、Official髭男dismなど夏の終わりに聴きたい人気楽曲のリズムに合わせて打ち上がる花火が、夜の海を幻想的に染め上げます。30日（日）は「500機の壮大なドローンショー」で、King Gnuやサザンオールスターズの楽曲とともに、夜空に光の巨大アートを描き出します。

気づけばこの夏で一番の思い出がこの日、なんてことになってるかも。夏休み最後の特別な時間を、福井の海で。ぜひ大切な人と一緒に訪れてみてください！

Mogu Mogu Festival2026

●開催日時：2026年8月29日（土）～8月30日（日）2日間10:00～20:00

●会場：鷹巣海水浴場

●住所：〒910-3377 福井県福井市浜住町

●料金： 入場無料

特別有料観覧席 1席 800円

有料鑑賞エリア 1人 500円