USB4でSSDを覚醒　ASUS「ProArt」「ROG」の新エンクロージャー登場

ASUS JAPANは、USB4 40Gbps対応のProArt SSDエンクロージャー「ProArt PA40SU/BLK/G/AS」と、USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps対応のROG STRIX SSDエンクロージャー「ROG STRIX AIOLOS/BLK/G/AS」を発表した。発売日は7月10日。
ProArt PA40SUは、クリエイター向けに設計されたM.2 SSDエンクロージャーだ。USB-Cコネクタを採用したUSB4テクノロジーにより最大40Gbpsの転送速度に対応し、スマート冷却ファンを搭載することで、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持するという。対応SSDはNVMe SSDのM.2 2230および2280で、厚さ約13.5mmのウルトラスリム筐体を採用する。
さらに、工具不要のツールフリー設計により、プッシュオープン機構でSSDの着脱を素早く行える。専用の「ProArt SSD Dashboard」も備え、ドライブの状態をリアルタイムで確認できるのも特徴だ。静音性と持ち運びやすさを重視しつつ、大容量データの編集やバックアップ作業を効率化したいユーザーに向く製品だ。
ROG STRIX AIOLOSは、ゲーミングブランドROGらしいデザイン性と実用性を両立したSSDエンクロージャーだ。USB 3.2 Gen 2x2による最大20Gbps転送に対応し、内部のサーマルパッドで熱を効率よく逃がす構造を採用する。M.2 NVMe PCIe SSDとSATA SSDの両方に対応し、2242、2260、2280サイズを幅広くカバーする点も魅力。
また、こちらも工具不要でSSDを扱えるほか、独自の「ROG SSD Dashboard」で状態監視ができる。布製タグ付きの特製メタルフックを備え、持ち運びにも配慮した。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります