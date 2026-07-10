USB4でSSDを覚醒　ASUS「ProArt」「ROG」の新エンクロージャー登場

ASUS JAPANは、USB4 40Gbps対応のProArt SSDエンクロージャー「ProArt PA40SU/BLK/G/AS」と、USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps対応のROG STRIX SSDエンクロージャー「ROG STRIX AIOLOS/BLK/G/AS」を発表した。発売日は7月10日。

ProArt PA40SUは、クリエイター向けに設計されたM.2 SSDエンクロージャーだ。USB-Cコネクタを採用したUSB4テクノロジーにより最大40Gbpsの転送速度に対応し、スマート冷却ファンを搭載することで、高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持するという。対応SSDはNVMe SSDのM.2 2230および2280で、厚さ約13.5mmのウルトラスリム筐体を採用する。

さらに、工具不要のツールフリー設計により、プッシュオープン機構でSSDの着脱を素早く行える。専用の「ProArt SSD Dashboard」も備え、ドライブの状態をリアルタイムで確認できるのも特徴だ。静音性と持ち運びやすさを重視しつつ、大容量データの編集やバックアップ作業を効率化したいユーザーに向く製品だ。

ROG STRIX AIOLOSは、ゲーミングブランドROGらしいデザイン性と実用性を両立したSSDエンクロージャーだ。USB 3.2 Gen 2x2による最大20Gbps転送に対応し、内部のサーマルパッドで熱を効率よく逃がす構造を採用する。M.2 NVMe PCIe SSDとSATA SSDの両方に対応し、2242、2260、2280サイズを幅広くカバーする点も魅力。

また、こちらも工具不要でSSDを扱えるほか、独自の「ROG SSD Dashboard」で状態監視ができる。布製タグ付きの特製メタルフックを備え、持ち運びにも配慮した。