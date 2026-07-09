240W対応の巻き取り式USB Type-Cケーブル登場　片側を引くだけで伸びる新構造

エアリアは、TALIX（タリックス）社と日本国内における代理店契約を締結し、その第一弾として独自の連動伸縮構造を採用した小型巻き取り式USB Type-Cケーブル「TALIX Qlex Retractable Cable 240W/1.2メートルモデル」を7月23日に発売する。価格は3,000円前後を想定する。

最大の特徴は、片側のケーブルを引くと反対側も連動して伸びる連動伸縮構造にある。一般的な巻き取りケーブルのように両端を同時に引く必要がなく、必要な長さまでスムーズに引き出せる設計だという。厚さ約16mm、重さ約65gのコンパクトボディに最長1.2mのケーブルを収納し、持ち運びやすさと机上での取り回しのよさを両立する。

充電性能も強力だ。USB Power Delivery 3.2に対応し、最大48V・5Aの240W給電を実現するため、MacBook Proのような高性能ノートPCからタブレット、スマートフォンまで幅広いUSB Type-C機器を支える。さらに、USB-IF認証取得のE-Markerチップを搭載し、接続機器に応じた適切な電力供給を行うという。

耐久性と安全性にも配慮している。ケーブルは48本の繊維で編み込んだ高耐久メッシュ仕様で、コネクタ部には断線しにくいレインフォースド構造を採用する。20,000回の屈曲試験をクリアしたとされ、本体にはUL規格の垂直燃焼試験「VW-1」に適合した難燃素材を使用する。加えて、最大480MbpsのUSB 2.0データ転送にも対応し、写真や動画の同期やバックアップにも使える。収納時は本体とコネクタ内蔵のマグネットが吸着し、ケーブルがばらつきにくいのも利点だ。