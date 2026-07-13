勝つためのキーボードへ　ASUS「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」ブラックモデル発売

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）から、OLEDディスプレイ搭載で8Kポーリングレートに対応した96%US配列ゲーミングキーボード「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard」のブラックモデル「ROG Azoth 96 HE Lite Gaming Keyboard BLK」を発表した。発売日は7月17日。

注目点は、進化したROG HFX V2磁気スイッチとROGホールセンサーの採用だ。アクチュエーションポイントは0.01mm単位で調整でき、入力の細かな好みやゲームジャンルに応じたチューニングが可能となる。ラピッドトリガーにも対応し、キーの押し込みと戻りを高速に検知することで、素早い連打や繊細な操作に強い構成だ。

接続面では、ROG SpeedNova、Bluetooth、有線USBのトライモード接続を備える。SpeedNovaと有線接続時は最大8000Hzポーリングに対応し、入力遅延を1msから0.125msまで抑える設計だ。さらに、PORON、IXPE、シリコンを重ねた6層ダンピング構造により、打鍵時の振動や金属音を抑え、静かで心地よいタイピング感を狙っている。

外観と操作性も特徴的だ。1.47インチOLEDディスプレイはバッテリー残量やCPU温度などのステータス表示に対応し、3方向コントロールノブとサイドボタンで設定を直感的に操作できる。ROGデザインの半透明キーキャップも同梱され、見た目のカスタマイズ性も高い。