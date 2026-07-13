見た目も性能も進化！ ASUSのLCD搭載ROG水冷クーラーが登場

ASUS JAPANは、Republic of Gamersブランドの新製品として、CPU用水冷クーラー「ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD」とホワイトモデル「ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD White Edition」を発売した。AIO Q-CONNECTOR対応の簡単な配線、5.08インチ IPS フルカラーLCD、PPS製ポンプチャンバーを備える360mmクラスのオールインワン水冷だ。

AIO Q-CONNECTORは、対応マザーボードと組み合わせることでポンプやファン、ARGBの信号接続を専用のコンタクトピン経由でまとめられる仕組みだ。取り付けるだけで接続が完了するため、自作PCの組み立て時間を短縮しやすく、配線をすっきり見せたいユーザーに向く仕様。アタッチメントを替えれば、従来通りのケーブル接続にも対応するという。

冷却機構では、内部水路の最適化により流体抵抗を抑え、高耐久PPS製チャンバーと三相モーター設計で安定した冷却水循環と静音性を両立する。さらに、高精度なマイクロチャネル銅製コールドプレートにより熱伝達効率を高め、CPUの熱を素早く逃がす設計だ。加えて、一体型3連ARGBファンと360°回転式フィッティングを採用し、400mmチューブによって多くのPCケースへの組み込みやすさも確保する。

最大の特徴は、5.08インチ IPS フルカラーLCDだ。720×720の高精細表示に対応し、動画や画像の表示のほか、ハードウェアのリアルタイムステータス、時計画面への切り替えが可能。見た目のアクセントとしてだけでなく、システム監視の実用性も持たせた水冷クーラーといえるだろう。