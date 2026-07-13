見た目も性能も進化！ ASUSのLCD搭載ROG水冷クーラーが登場

ASUS JAPANは、Republic of Gamersブランドの新製品として、CPU用水冷クーラー「ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD」とホワイトモデル「ROG STRIX LC IV 360 ARGB LCD White Edition」を発売した。AIO Q-CONNECTOR対応の簡単な配線、5.08インチ IPS フルカラーLCD、PPS製ポンプチャンバーを備える360mmクラスのオールインワン水冷だ。
AIO Q-CONNECTORは、対応マザーボードと組み合わせることでポンプやファン、ARGBの信号接続を専用のコンタクトピン経由でまとめられる仕組みだ。取り付けるだけで接続が完了するため、自作PCの組み立て時間を短縮しやすく、配線をすっきり見せたいユーザーに向く仕様。アタッチメントを替えれば、従来通りのケーブル接続にも対応するという。
冷却機構では、内部水路の最適化により流体抵抗を抑え、高耐久PPS製チャンバーと三相モーター設計で安定した冷却水循環と静音性を両立する。さらに、高精度なマイクロチャネル銅製コールドプレートにより熱伝達効率を高め、CPUの熱を素早く逃がす設計だ。加えて、一体型3連ARGBファンと360°回転式フィッティングを採用し、400mmチューブによって多くのPCケースへの組み込みやすさも確保する。
最大の特徴は、5.08インチ IPS フルカラーLCDだ。720×720の高精細表示に対応し、動画や画像の表示のほか、ハードウェアのリアルタイムステータス、時計画面への切り替えが可能。見た目のアクセントとしてだけでなく、システム監視の実用性も持たせた水冷クーラーといえるだろう。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります