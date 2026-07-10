ASUS、20周年記念AM5マザーボード「ROG Crosshair 2006」を発売　初代デザインを復刻

ASUS JAPANは、ゲーミングブランドRepublic of Gamersより、AMD AM5ソケットとX870Eチップセットを採用したマザーボード「ROG CROSSHAIR 2006」を7月10日より販売開始した。初代ROGマザーボード「ROG Corsshair」をオマージュした銅色のデザインや青と白のDIMMスロットを備え、最新の高速接続規格とAI機能を組み合わせたハイエンドモデルだ。
外観は20周年記念モデルらしく、レトロな雰囲気を強めた銅色のヒートシンクと、特徴的なOLEDアニメーションが目を引く。2インチのLiveDash OLEDパネルを備えたM.2ヒートシンクも搭載し、ビジュアル面と実用性を両立する構成だ。
性能面では、20(110A)+2(110A)+2(80A)の電源ステージ、8+8ピンのProCool電源コネクタ、マイクロファイン合金チョーク、10Kブラックメタリックコンデンサを採用し、安定した給電を重視する。さらに、AI Cacheブースト、AI ADVISOR、AI OVERCLOCKING、AI COOLING II、AI NETWORKING IIなどのAIソリューションを備え、設定最適化や冷却制御、ネットワーク調整を支援する点も特徴だ。
接続性も充実しており、PCIe 5.0スロットやPCIe 5.0 M.2スロット、リアUSB4ポート、フロントUSB Type-C(20Gbps)、Wi-Fi 7、10G LANに対応する。冷却面では拡大されたVRMとアルミニウムI/Oヒートシンク、3DVCのM.2ヒートシンクとバックプレート、高伝導性サーマルパッド、PCHヒートシンク、ASUS Fan Xpert 4を組み合わせ、高負荷時の熱対策を意識した設計だ。加えて、ASUS AIO Q-CONNECTOR、PCIe SLOT Q-RELEASE、M.2 Q-RELEASE、NEW M.2 Q-LATCH、M.2 Q-Slideなど、組み立てを容易にするQ-Designも搭載する。
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