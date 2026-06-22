駅を降りたらそこがもう楽園！　郡山駅前、350mの巨大なビアガーデン「サマーフェスタ IN KORIYAMA 2026」7月24・25・26日開催

福島県郡山市の夏の風物詩として親しまれている「サマーフェスタ IN KORIYAMA 2026」が、今年で30回目の節目を迎えて開催されます。

仕事帰りのシャツが少し汗ばむ季節になると、「今年も夏らしいことをしないまま終わりそうだな」なんて思っちゃう瞬間がありませんか？ かといって、遠くへ旅行する余裕はない。でも、郡山駅を降りてすぐの場所でなら、冷えたビールと音楽とグルメに包まれる夜にすぐ手が届きます。2026年の夏も、郡山駅前が巨大なビアガーデンに変わる3日間がやってきますよ！

駅を出たら、もう乾杯。350mの駅前大通りがビアガーデンになる3日間

福島県郡山市駅前大通りにて、2026年7月24日（金）〜26日（日）の3日間、サマーフェスタ IN KORIYAMA 2026（ビール祭）が開催されます。

今年で30回目。JR郡山駅前のメインストリートが、3日間だけ東北最大級のビアガーデンに変わります。駅を出た人の流れがそのまま祭りの熱気に溶けていくこの景色は、もはや郡山の夏の光景のひとつです。

「サマーフェスタ IN KORIYAMA」の始まりは、1993年。欧州視察団がドイツの「オクトーバーフェスト」の壮大な熱気に感銘を受け、「郡山でもこの体験を！」と立ち上がったのがきっかけです。今年で30回目を数え、昨年は3日間で7万人が訪れるほどの夏の定番イベントに。歴史を知ると、ただのビール祭ではなく、街が長く育ててきた乾杯の場なのだと感じます。

準備も片付けもいらない、美味しいとこどりの「夏祭り」

夏祭りは好き。でも、移動で汗だくになったり、席を探してうろうろしたりするのは正直しんどい。サマーフェスタのいいところは、会場が郡山駅のすぐ目の前にあることです。電車を降りて数分で、ビールの泡と屋台の香りの中に入っていけます。会場には、郡山グルメや人気キッチンカーなど58店舗が並びます。夕飯を決めずにふらっと行っても大丈夫。何を食べるか迷う時間まで、この祭りの楽しさです。

人混みの中で席を探すのが苦手なら、有料リザーブシートを選ぶのもありです。特等席とおつまみが用意されているので、最初の一杯までが早い。少し贅沢に思えるかもしれませんが、どっぷり疲れている夏の週末にはこくらいのご褒美感と安心感が丁度いいのです。

さらに会場では「楽都・郡山」が誇る2つのステージでは、ジャズやスカ、サンバの生演奏が祭りを盛り上げます。活気あふれる「駅前大通り」か、地元のクラフトビールとジャズを落ち着いて楽しめる「西口駅前広場」か、その日の気分で最高の癒やしと活力をチャージできます。

遠くへ行かなくても、夏らしい夜はつくれます。仕事帰りに一杯だけでも、友人と週末にゆっくりでもいい。まずは日程を確認して、行くなら早めに席の選択肢も見ておきたいところです。郡山駅前で、今年の夏を少しだけ特別にしてみてください。

サマーフェスタ IN KORIYAMA 2026 （ビール祭）

●日時：7月24日（金）午後4時～午後9時

7月25日（土）午後3時～午後9時

7月26日（日）午後3時～午後8時

＊ラストオーダーは終了15分前

●場所：福島県郡山駅前大通り、なかまち夢通り、大町通り、JR郡山駅西口駅前広場ほか