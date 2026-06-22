【長野・松代】暑さから逃げる冷やし温泉と1万冊の避暑空間「コトリの湯」で過ごす夏の半日

夕方になっても、熱気が引かない夏の日。冷房の効いた部屋にいたはずなのに、肩は重いし、足先だけ妙に冷たい。そんな日に「温泉へ行こう」と言われたら、少し迷います。熱い湯はきついかも。でも、長野市松代町のコトリの湯で始まった新しい温泉体験は、その迷いをちょっと変えてくれるかもしれません。

長野市松代町にある日帰り温泉施設「コトリの湯」では、夏限定の特別企画「冷やし温泉」がスタートしました。夏の温泉は、我慢して汗をかきに行く場所ではありません。湯温を少しずらすだけで、暑さで乱れた体のリズムをほどく場所になります。そこが面白い。

熱い夏に、あえて温泉へ行く体験

長野県長野市松代町の日帰り温泉施設「コトリの湯」では、2026年7月3日(金)から7月26日(日)まで、夏の期間限定企画「冷やし温泉」が開催されています。近年、全国的な猛暑日の増加に伴い、夏場の温泉利用を控えたいと感じる層が増える中、同施設では「猛暑の中でも快適に温泉を楽しめる新しい過ごし方」を提案しています。

期間中は、内湯、庭園露天風呂、展望露天風呂の湯温をそれぞれ変えています。まず温かい内湯で冷房疲れの体をゆるめる。次に庭園露天風呂で、源泉のひんやりした肌ざわりを味わう。最後に展望露天風呂のぬる湯で、北アルプスを眺めながらぼんやりする。順番に入るだけで、体の力が抜けていきます。

身体が歓ぶ、まろやかな「ひんやり温泉」

期間中は、皆神温泉と松代城下温泉の成分をそのままに、猛暑の中でも快適に温泉を楽しめるよう、3つのお風呂で夏限定の心地よい湯温に調整された特別な温泉体験を用意。定番の温かい内湯では、冷房で固まった背中が少しずつほどけていきます。庭園露天風呂（冷やし温泉）に移ると、熱い湯でも水風呂でもない、温泉らしい丸い冷たさがお肌に来ます。仕上げにぬる湯が張られた展望露天風呂へ行くと、視界がふっと広がって、北アルプスを見ながら湯に沈む時間を満喫でき、時間を忘れていつまでも浸かっていられる心地よさ。

涼しい館内で、1万冊の本に囲まれる「夏の避暑計画」

温泉でさっぱりした後は、そのまま館内の「巣ごもりスペース」へ。約1万冊のコミックや雑誌が読み放題の空間で、無料のマッサージチェアに身をゆだねる時間は、まさに大人のための避暑地です。

昼から行って、温泉に入り、本を読み、ジェラートを食べて、夕方の少し涼しくなった松代を出る。そのくらいゆるい予定が、夏にはちょうどいいかも。ひとりでもいいし、会話少なめで、お互いの時間を尊重しながら過ごせる相手と行くのもおすすめですよ。

コトリの湯 夏限定企画「冷やし温泉」

開催期間：2026年7月3日(金)～7月26日(日)

会場：コトリの湯

住所：長野県長野市松代町東条2832

営業時間：11:00 ～ 21:00（最終入館 20:30）

休館日：毎週木曜日